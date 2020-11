Cum arată Miss World 2000 la 20 de ani dupa ce a câștigat celebrul titlu. Transformarea spectaculoasă a frumoasei Priyanka Chopra

Cele mai noi producții în care a jucat aceasta sunt Baywatch (2017), Isn't It Romantic (2019) și The Sky Is Pink (2019). Pentru că și-a dorit să fie mai mult decât o actriță, ea a fondat compania de producție Purple Pebble Pictures cu ajutorul căreia a reușit să producă câteva filme indiene.

Pe lângă dragostea pentru actorie, Priyanka Chopra a moștenit de la tatăl ei talentul muzical. Ea a înregistrat prima ei piesă în 2005, iar primul ei single a debutat în SUA pe 13 septembrie 2012. În 2013, frumoasa cântăreață a lansat cel de-al doilea single al carierei sale musicale intitulat Exotic.

Frumoasa câștigătoare a concursului Miss World 2000 este și o femeie de business. Ea conduce fundația "The Priyanka Chopra Foundation for Health and Education" prin care oferă sprijin diferitelor cause umanitare.