Cum arăta Oana Roman în copilărie. Ce imagine a publicat pe rețelele sociale

Oana Roman duce o viață discretă departe de luminile reflectoarelor, însă nu ezită să fie activă pe rețelele sociale. Vedeta își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa și publică des imagini cu familia sa.

Pentru că îi place să inteacționeze cu internauții, partenera lui Marius Elisei face ori de câte ori are ocazia „ședințe” de întrebări prin care răspunde la toate curiozitățile fanilor. De curând, Oana Roman a oferit câteva răspunsuri neașteptate despre viața sa personală și a surprins pe toată lumea cu o imagine din copilărie.

Cum arăta Oana Roman când era mică

Prin intermediul mai mult InsaStory, Oana Roman le-a povestit oamenilor din mediul online cât de „năzdrăvană” era în copilărie. Aceasta a vorbit cu dor despre cele mai frumoase momente ale vieții sale, dar și despre cum se ducea la furat de dude alături de prietenii săi.

Vedeta a publicat și o imagine de când era foarte mică, care a înduioșat inimile prietenilor virtualii. Se pare că Oana Roman făcea senzație cu superbele sale trăsături în timp ce se dădea pe tobogan.

Un lucru este evident, Oana Roman era o fetiță extrem de adorabilă, care mai târziu s-a transformat într-o puternică femeie de afaceri. Din imaginea publicată se poate observa și faptul că fiica vedetei seamănă foarte mult cu mama ei, moștenind cele mai frumoase trăsături de la ea.

Oana Roman se mândrește cu o familie minunată

În prezent, Oana Roman trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marius Elisei, fostul ei soț. Chiar dacă au decis să divorțeze și au stat separați o perioadă lungă de timp, cei doi s-au decis să mai acorde o șansă relației de iubire dintre ei.

Căsnicia vedetei a fost una plină de situații imprevizibile și momente neplăcute, însă a luptat pentru dragoste, dar mai ales pentru fiica ei, Isabela. Micuța este de o frumusețe răpitoare și se aseamănă mult cu mama ei.

Oana Roman se mândrește ori de câte ori are ocazia cu familia sa minunată. Aceasta publică des imagini cu partenerul, dar și cu fiica lor.

Oana Roman este o familistă convină și îi place să petreacă timp alături de persoanele dragi inimii sale, iar drept dovadă stau imaginile de pe contul de Instagram.

„Dacă stau și ma gândesc bine, cele mai mari vise ale mele s-au împlinit! Am o familie minunată, o casă mare cu o curte frumoasă ca cea în care am locuit cu părinții mei și trăiesc frumos muncind pentru mine, nu pentru alții. Am libertatea de a trăi pentru mine și ai mei fără să fiu încorsetată și condiționată de nimeni. Este o mare binecuvântare și o libertate realmente nepretuită.”, a fost descrierea vedetei de la o fotografie publicată în preajma sărbătorilor de iarnă.

