Cum arăta Oana Roman în copilărie. Ce imagine de colecție a publicat pe Internet

Oana Roman este foarte activă pe rețelele sociale. Aceasta preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa, motiv pentru care publică des imagini și filmulețe cu ea sau familia sa.

De curând, fiica lui Petre Roman și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o serie de fotografii de-a dreptul senzaționale. Vedeta a distribuit mai multe poze de când era copil, însă una dintre acestea au atras atenția internauților.

Cum arăta Oana Roman în copilărie

Printre InsaStory-urile Oanei Roman s-a numărat și unul în care le-a arătat prietenilor virtuali cum arăta ea când era bebeluș. Postarea adorabilă a luat pe surprindere pe toată lumea, în mod special pe fanii săi.

Cu părul negru și ochii mari, varianta în miniatură a Oanei Roman a făcut furori pe contul de Instagram. Un lucru este evident, vedeta a fost un bebeluș foarte adorabil și cu trăsături superbe.

Din poză se mai poate observa faptul că fiica Oanei Roman seamănă foarte mult cu mama ei. Micuța a moștenit de la ea forma ochilor, dar și forma feței.

Vedeta este tare mândră de familia sa, în mod special de fiica sa. Isabela este o fetiță tare frumoasă și inteligentă.

Oana Roman, dieta strictă la care a apelat

Pentru că îi place să internacționeze cu fanii săi, Oana Roman i-a anunțat la scurt timp după sărbătorile Pascale că s-a hotărât să intre la o dietă strictă deoarece a acumulat câteva kilograme.

„De Paște m-am îngrășat trei kilograme și jumătate. Acum am început din nou procedurile și am revenit la dieta mea, la ceaiul meu. Nu mănânc timp de 16 ore. Astăzi, de exemplu, se făcuseră 26 de ore de când nu mâncasem. Am mâncat la Timișoara la ora 18 și am mai mâncat azi la 16 și până mâine nu mai mănânc nimic”, a spus ea, conform click.ro.

De asemenea, vedeta a mărturisit că se pregătește de o mică vacanță în Delta Dunării alături de fiica sa. Cele două au decis să îl lase acasă pe Marius Elisei.

„Vreau să plecăm în Deltă câteva zile, eu cu Iza. Pe Marius îl lăsăm să termine curtea. N-am mai fost cu pandemia asta de doi ani și îmi e tare dor de Deltă. Când ia Iza vacanță în iunie mergem în Deltă câteva zile

După care vreau să ajungem neapărat pe Coasta de Azur, îmi iau și casă acolo, nu am renunțat la idee, sunt prietenele mele acolo. N-am lipsit decât în anii cu pandemia. Ne pregătim să începem amenajările în curtea casei. A trebuit să vină vremea propice pentru ca să ne apucăm și noi de lucrări.”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate mai sus.

