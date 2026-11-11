Cum arăta Oana Tomoiagă înainte să devină cunoscută publicului de la Asia Express. Imagini din tinerețea artistei

Te-ai întrebat vreodată cum arăta Oana Tomoioagă înainte de faimă? Ei bine, noi avem imagini din tinerețea cunoscutei concurente de la Asia Express.

Oana Tomoiagă a intrat în atenția publicului larg odată cu participarea la Asia Express, unde face echipă cu Mirela Vaida. Artista este cunoscută pentru activitatea sa muzicală, însă dincolo de carieră, aceasta are și o poveste de viață interesantă.

Cum arăta Oana Tomoiagă înainte să devină cunoscută

Fotografiile din urmă cu mai mulți ani oferă o imagine diferită a artistei, înainte ca numele său să fie asociat cu aparițiile televizate și cu proiectele care au adus-o în atenția publicului. Oana Tomoiagă a trecut prin mai multe etape de-a lungul timpului, atât pe plan profesional, cât și personal.

În prezent, artista participă la Asia Express alături de Mirela Vaida, cele două pornind împreună în aventura care le pune la încercare rezistența, răbdarea și capacitatea de a se adapta situațiilor neașteptate.

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După cum puteți observa în imaginile atașate în galeria foto a acestui articol, putem spune că Oana Tomoioagă a trecut printr-o transformare frumoasă de-a lungul anilor săi de viață și a înflorit de când și-a refăcut viața după divorț.

Oana Tomoiagă are un băiețel și și-a refăcut viața sentimentală după despărțire

Dincolo de carieră, Oana Tomoiagă este și mama unui băiețel. Artista s-a despărțit de tatăl copilului său, însă și-a găsit din nou fericirea în plan sentimental. De aproximativ cinci ani, aceasta trăiește o poveste de dragoste alături de Denis Bătrînu, un creator de videoclipuri pentru nunți și piese muzicale.

Relația lor pare să fie una solidă, iar partenerul artistei s-a apropiat și de fiul acesteia. Oana Tomoiagă a vorbit în trecut despre relația care o împlinește și despre povestea de iubire pe care o trăiește de cinci ani.

Iubitul Oanei Tomoioagă se numește Denis Bătrînu și se ocupă cu realizarea clipurilor pentru nunți și diferite evenimente speciale.