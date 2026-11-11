Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arăta Oana Tomoiagă înainte să devină cunoscută publicului de la Asia Express. Imagini din tinerețea artistei

Cum arăta Oana Tomoiagă înainte să devină cunoscută publicului de la Asia Express. Imagini din tinerețea artistei

Te-ai întrebat vreodată cum arăta Oana Tomoioagă înainte de faimă? Ei bine, noi avem imagini din tinerețea cunoscutei concurente de la Asia Express.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 07:30 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 17:14
Imagini rare cu Oana Tomoioagă în tinerețe | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Oana Tomoiagă a intrat în atenția publicului larg odată cu participarea la Asia Express, unde face echipă cu Mirela Vaida. Artista este cunoscută pentru activitatea sa muzicală, însă dincolo de carieră, aceasta are și o poveste de viață interesantă.

Cum arăta Oana Tomoiagă înainte să devină cunoscută

Fotografiile din urmă cu mai mulți ani oferă o imagine diferită a artistei, înainte ca numele său să fie asociat cu aparițiile televizate și cu proiectele care au adus-o în atenția publicului. Oana Tomoiagă a trecut prin mai multe etape de-a lungul timpului, atât pe plan profesional, cât și personal.

În prezent, artista participă la Asia Express alături de Mirela Vaida, cele două pornind împreună în aventura care le pune la încercare rezistența, răbdarea și capacitatea de a se adapta situațiilor neașteptate.

Articolul continuă după reclamă

După cum puteți observa în imaginile atașate în galeria foto a acestui articol, putem spune că Oana Tomoioagă a trecut printr-o transformare frumoasă de-a lungul anilor săi de viață și a înflorit de când și-a refăcut viața după divorț.

Oana Tomoiagă are un băiețel și și-a refăcut viața sentimentală după despărțire

Dincolo de carieră, Oana Tomoiagă este și mama unui băiețel. Artista s-a despărțit de tatăl copilului său, însă și-a găsit din nou fericirea în plan sentimental. De aproximativ cinci ani, aceasta trăiește o poveste de dragoste alături de Denis Bătrînu, un creator de videoclipuri pentru nunți și piese muzicale.

Relația lor pare să fie una solidă, iar partenerul artistei s-a apropiat și de fiul acesteia. Oana Tomoiagă a vorbit în trecut despre relația care o împlinește și despre povestea de iubire pe care o trăiește de cinci ani.

+1
Mai multe fotografii

Iubitul Oanei Tomoioagă se numește Denis Bătrînu și se ocupă cu realizarea clipurilor pentru nunți și diferite evenimente speciale.

Momente grele pentru Mara Bănică! Mama prezentatoarei TV a ajuns la spital. Mărturisirea dureroasă: „Ani de zile am ocol...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri
Observatornews.ro Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără
Antena 3 ICE l-a arestat pe „regele Instagramului”. Bărbatul care se lăuda cu mașini de lux și petreceri cu modele stătea ilegal în SUA din 1983 ICE l-a arestat pe „regele Instagramului”. Bărbatul care se lăuda cu mașini de lux și petreceri cu modele stătea ilegal în SUA din 1983
AS.ro O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei
Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
Momente grele pentru Mara Bănică! Mama prezentatoarei TV a ajuns la spital. Mărturisirea dureroasă: „Ani de zile am ocolit…”
Momente grele pentru Mara Bănică! Mama prezentatoarei TV a ajuns la spital. Mărturisirea dureroasă: „Ani de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Gabi Torje de la Asia Express i-a împlinit iubitei un vis din copilărie, după întoarcerea din competiție. Ce surpriză i-a făcut
Gabi Torje de la Asia Express i-a împlinit iubitei un vis din copilărie, după întoarcerea din competiție. Ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x