Cum arată Richard Gere acum, la 72 ani. În tinerețe făcea furori cu fizicul și șarmul său, iar astăzi e de nerecunoscut

Richard Gere, celebrul actor din SUA, a devenit cunoscut în tinerețe pentru rolul său din filmul Frumușica, peliculă după care toate femeile au râvnit la ea. Astăzi, la vârsta de 72 ani, actorul pare că reușește să se mai mențină în formă și să facă în continuare sport.

Cum arată Richard Gere la 72 ani

De curând, actorul a fost surprins alături de soția și copiii lor la plajă pe Insula Formentera. Fiind în continuare în formă și încrezător în propriile sale atuuri fizice, Richard Gere a făcut o plimbare cu jet ski-ul, făcând valuri.

Citește și: Poveste de iubire. Cât de puternice sunt sentimentele dintre Richard Gere și soția sa, cu 34 de ani mai tânără

Actorul pare că s-a distrat pe cinste, iar apoi s-a întors pe iaht la soția și copiii lor. Mai târziu, Richard Gere a fost surprins în ipostaze romantice alături de soția lui Alejandra Silva pe plajă. Cei doi se țineau de mână și se vedea că se simt foarte bine unul în compania celuilalt, râzând cu poftă.

Richard Gere a purtat o pereche de pantaloni scurți bleumarin pentru plajă,o șapcă gri și o pereche de ochelari de soare negri. Chiar dacă fizicul lui nu mai arată la fel ca în anii săi de glorie, actorul a făcut furori pe plajă cu șarmul său, zâmbetul cuceritor și trupul care pare să își păstreze proporțiile.

El a devenit faimos pentru rolurile sale din filme de succes precum An Officer and a Gentleman (1982), The Cotton Club (1984), Pretty Woman (1990), Sommersby (1993), Primal Fear (1996), Runaway Bride (1999), I'm Not There (2007), Arbitrage (2012) și Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer (2016). Datorită talentului său actoricesc, Richard Gere a câștigat Globul de Aur pentru rolul său din filmul Chicago.

Richard Gere are o soție cu 34 ani mai tânără

Faimosul actor este căsătorit cu Alejandra Silva, o femeie cu 34 ani mai tânără decât el. În ciuda diferenței de vârstă, cei doi au o relați de excepție și am împreună 2 copii. Alejandra, în vârstă de 38 ani, a adus pe lume cel de-al doilea copil al familiei în 2019.

Citește și: Formau unul dintre cele mai celebre cupluri, dar mariajul a eșuat după doi ani. 20 de ani mai târziu, o lume întreagă a aflat motivul : “Eram orice unul pentru celălalt, dar niciodată nu am fost…”

Actorul este şi tatăl lui Homer James Jigme, născut în urmă cu 20 de ani, în mariajul cu actriţa Carey Lowell, cu care a avut o relaţie între 2002 şi 2013.

Gere şi Silva s-au cunoscut în 2014, în Italia, într-unul dintre hotelurile pe care ea le administra. S-au căsătorit, patru ani mai târziu, la New York. În urma acestei căsătorii, celebrul actor petrece mai mult timp în Spania.

Episod nou din serialul coreean care te captivează este acum în AntenaPLAY.