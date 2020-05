Antena 1 difuzează „Frumușica”, o iubire de 463 de milioane de dolari! Cum trebuia să se termine filmul, de fapt

CÂND JULIA L-A ÎNTÂLNIT PE RICHARD...

Regizorul filmului „Pretty Woman” s-a chinuit să găsească și pe ACEL Edward. Trebuia să fie un domn bine, un gentleman, un bărbat șarmant la care orice femeie s-ar uita ca la un prinț pe cal alb. Inițial s-a gândit la Christopher Reeve, apoi atenția s-a îndreptat asupra lui Daniel Day-Lewis, Kevin Kline și chiar Denzel Washington. Eșec total. Burt Reynolds a renunțat și el. Al Pacino a fost ceva mai curajos și chiar a citit puțin rolul, alături de Julia Roberts. Ceva nu se potrivea, ceva lipsea.

Pacino refuză, așa că abia apoi a fost sunat Richard Gere. A refuzat și uite așa, omenirea a fost la un pas de-a pierde una dintre cele mai frumoase povești de iubire!

S-a întâlnit totuși cu Julia Roberts și „Frumușica” l-a convins. L-a implorat. Poate că a fost zâmbetul ei sau poate că, într-un fel sau altul, cei doi s-au potrivit perfect, ca într-o chimie inexplicabilă, ce te face să simți că ești la locul potrivit, alături de omul potrivit. Și magia a început!

Richard Gere și Julia Roberts, succes răsunător cu rolurile interpretate în „Pretty Woman”

Filmările s-au făcut și bugetul filmului a ajuns la 14 milioane de dolari, pentru că producătorii au vrut să filmeze în cât mai multe locații, de la studiourile Disney și până la locații diferite din Los Angeles, precum Beverly Hills.

Filmul „Pretty Woman” a apărut ca un cântec improvizat frumos, natural, perfect

Richard Gere și Julia Roberts erau savuros de drăguți împreună și unele dintre gesturile lor spontane de pe platourile de filmare au fost suficient de fermecătoare încât și-au făcut loc imediat în film. Cine nu își amintește de momentul în care Vivian merge în apartamentul de lux al lui Edward și se dezlănțuie râzând, în timp ce se uită la televizor? Julia Roberts a râs cu poftă, fiindcă ceea ce nu s-a văzut în cadru a fost regizorul care o gâdila la picioare, ca totul să pară cât mai real. O altă scenă născută parcă de neciunde a fost când Richard Gere s-a ținut de șotii în momentul în care trebuia să-i ofere Juliei o bijuterie așezată frumos în cutie. Actorul a închis cutia brusc peste degetele ei și „Frumușica” a râs atât de pur și de real, încât regizorul a decis să păstreze secvența.

Practic, dacă stăm să ne gândim, două dintre cele mai savuroase scene, cele la care am râs din suflet, s-au născut din pură întâmplare.

De fapt, chiar și finalul flmului a fost schimbat la sugestia Juliei Roberts și, uite așa, un film cu final trist a devenit o superbă comedie romantică, cu final de basm.

Ceea ce nu se ştia până acum este că filmul trebuia să aibă un sfârşit cu totul diferit, cu care actriţa nu era deloc mulţumită.

CUM TREBUIA SĂ SE TERMINE FILMUL, DE FAPT

În scena finală din scenariul iniţial al filmului, menit să prezinte povestea crudă despre viața unei prostituate, personajul Edward Lewis, milionarul o împingea pe tânără în afara limuzinei sale şi îi arunca un teanc de bani pe fereastră, după care pleacă şi o lasă singură pe strada unde cei doi protagonişti s-au cunoscut la începutul filmului.

Julia Roberts nu a fost de acord cu asta și nici nu a vrut să accepte rolul. Ulterior, scenariul filmului a ajuns la studioul Disney, iar producătorii au făcut o magie ca totul să fie mai pe placul actriței!

EMOȚII URIAȘE ÎNAINTE DE SCENA DE AMOR

Puțini știu, de exemplu, că Julia Roberts a avut mari emoții atunci când a venit momentul să filmeze scena de amor cu Richard Gere. A fost atât de agitată încât o venă i s-a umflat pe frunte, iar „Frumușica” a trebuit să-l lase pe regizor să-i facă masaj, până s-a relaxat și a putut continua.

14 milioane de dolari bugetul și o mare speranță de succes. Dar încasările au depășit cu mult așteptările tuturor: 463 de milioane de dolari și nenumărate inimi cucerite. Pentru totdeauna!

Richard Gere și Julia Roberts în filmul „Frumușica”

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CEI DOI, DUPĂ MAGIA DIN „FRUMUȘICA”

300.000 de dolari a primit Julia Roberts pentru acest rol, dar adevăratul câștig a fost faptul că și-a dobândit statul de vedetă internațională. De atunci, succesul a urmărit-o la tot pasul! A jucat apoi în filme precum „În pat cu dușmanul”, „Să mori tânăr” sau „De bunăvoie şi nesilită de nimeni”, când ne-am convins iar că între ea și Richard Gere chiar există o chimie specială, inexplicabilă, venită parcă dintr-o altă lume!

„Julia și cu mine mereu vom fi conectați unul la celălalt, vom avea o legătură puternică”, a dezvăluit ulterior celebrul actor.

Julia Roberts s-a ales cu o nominalizare la Oscar pentru rolul din „Frumușica”, dar abia după rolul din „Erin Brockovich” primește al doilea Oscar din cariera sa (primul fiind înainte de „Pretty Woman”).

Richard Gere și Julia Roberts, secvență din filmul „Pretty Woman”

Richard Gere a continuat să își aleagă rolurile cu grijă. L-am văzut în „Analiza Finală”, „Temnița roșie”, „Toamnă la New York”, „Chicago” (care i-a adus un Glob de Aur) sau „Shall We Dance?” cu celebra J.Lo (încasări uriașe de 170 de milioane de dolari), dar poate că cel mai mult ne-am îndrăgostit de el după Hachiko!

În 1978 a călătorit în Nepal și a stat mult timp printre călugări. N-a mai durat mult și s-a convertit la budism. L-a întâlnit chiar și pe Dalai Lama, undeva prin India. Devine un aprig apărător al independenței Tibetului față de China și folosește discursul său din timpul unei ceremonii de Oscar pentru a-și exprima crezul politic și religios.

Avusese parte de multe eșecuri box office, dar după „Frumușica” parcă a înflorit din nou cariera sa. După succesul din „Pretty Woman”, la un an distanță, el se căsătorește cu celebrul fotomodel Cindy Crawford.

Richard Gere, Dalai Lama și prima soție a actorului, Cindy Crawford

Căsnicia durează până în 1995. Cu a doua soție, Carey Lowell, s-a căsătorit în 2002, cu care a făcut un băiat pe nume Homer James Jigme Gere. După 11 ani de căsnicie, cei doi se despart, în 2013. Cinci ani mai târziu, Richard Gere se căsătorește, a treia oară, cu activista spaniolă Alejandra Silva, cea care i-a dăruit în 2018 al doilea copil. Devine tată, pentru a doua oară, la 69 de ani!

UN FILM CU PIESE GENIALE, CÂNTATE DE ARTIȘTI CARE AU SFÂRȘIT TRAGIC

Criticii au spus că nu ne-am îndrăgostit de film doar pentru fazele savuroase dintre cei doi actori, ci și datorită muzicii. Totuși, pe cât de geniale au fost piesele auzite în „Pretty Woman”, pe atât de tragic a fost sfârșitul artiștilor. Roy Orbison, cel care a compus „Oh, Pretty Woman”, se stinge din viață la doar 52 de ani, din cauza unui stop cardiac, după o viață plină de probleme și drame. A fost bolnav de mic, abia dacă putea vedea, a albit prea devreme și s-a refugiat în muzică. Roxette, cu piesa „It Must Have Been Love” ajunge pe locul 1 în topul Billboard Hot 100 în iunie 1990. Cea mai iubită piesă din cel mai iubit film!

Solista trupei Roxette, Marie Fredriksson

Pe numele adevărat Marie Fredriksson, artista a avut o viață de film.

S-a născut într-o familie săracă, și-a pierdut sora mai mare după un accident tragic de mașină, a simțit neajunsurile, disperarea și durerea ce au marcat familia pentru totdeauna. Totuși, nimic n-a oprit-o să devină o artistă de renume internațional.

Diagnosticul de cancer din 2002 nu a oprit-o, ci a făcut-o să devină mai bună, mai puternică, mai surprinzătoare. După 17 ani în care s-a luptat cu cancerul, inima i s-a oprit, la vârsta de 61 de ani.

În spatele unui film atât de frumos precum „Frumușica” există așadar poveștile de viață uluitoare ale celor implicați. Poate că uneori viața chiar bate filmul.