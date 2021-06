Cum arată Rowan Rocks, fiica actriței din "Laguna Albastră". Brooke Shields se mândrește cu frumoasa ei domnișoară

Celebra actriță a postat de curând pe contul său de Instagram o serie de trei fotografii cu fiica ei, îmbrăcată într-o rochie roșie, aceeași cu cea purtată de mama ei în tinerețe. Rochia roșie îi pune în evidență silueta de invidiat a lui Rowan, iar Brooke nu putea fi mai mândră de atât.

Actrița a adăugat la descrierea fotografiei:

“I thought it was a special night when I was nominated for a Golden Globe and wore this dress in 1998, but nothing could have prepared me to see my daughter wearing it to her prom ❤️ proud mama!”.

(M-am gândit că a fost o seară specială cea în care am fost nominalizată la Globurile de Aur și am purtat această rochie în 1998, dar nimic nu m-ar fi putut pregăti să-mi văd fiica purtând-o la balul de absolvire. Sunt o mamă mândră!)

Brooke Shields și viața de familie

Brooke, în vârstă de 56 de ani, este căsătorită cu scenaristul Chris Genchy, în vârstă de 57 ani, încă din 2001. Cei doi au împreună două fete, pe Rowan și pe Grier Hammond, în vârstă de 15 ani. Actrița și familia ei locuiesc împreună în New York.

În trecut, Brooke a vorbit deschis despre boala care a afectat-o, dismorfie, afecțiune cu care s-a confruntat în adolescență, pe când era deja model și actriță. Faimoasa actriță s-a asigurat că va avea mereu grijă de felul în care fiicele ei își percep corpul, fără a le critica pentru felul în care arată.

“Corpurile lor sunt foarte importante pentru ele”, a declarat Brooke pentru publicația People, în 2019.

"Orice spui are ecou, deci trebuie să fim extrem de atenți cu ceea ce le spunem fetelor în particular. Trebuie să le zic 'Cum ar suna asta dacă mi-ar fi fost spus mie la 13 ani?'. Eu le felicit pentru diferențele dintre corpurile lor", a mai adăugat actrița.

Cum se menține în formă Brooke Shields, la 56 ani

Brooke Shields, actrița și modelul în vârstă de 56 de ani, arată fenomenal chiar și astăzi. Artista se simte încrezătoare și nu ratează nicio ocazie pentru a le arăta fanilor că vârsta nu este decât un număr.

În spatele trupului ei de invidiat stau ore de muncă la sala și asta o dovedește abdomenul perfect lucrat. Shields susține că nu a avut niciodată trupul unei balerine, nu a fost slabă, dar a fost atletică, iar faptul că nu se încadra în standardele de frumusețe clasice în perioada în care lucra ca model, o făcea să se simtă inferioară, potrivit pagesix.com.

A trecut peste complexul ei cu ajutorul unui antrenor care a dus-o la nivelul la care ea își dorea, și mai mult decât atât, singură a învățat să-și iubească corpul exact așa cum este el.

Acum este preocupată să aibă un stil de viață sănătos și să se mențină cât mai în formă. Atunci când se duce la plajă, actrița își face fotografii în costumul de baie și le postează pe rețelele de socializare semn că a devenit extrem de mândră de condiția sa fizică.