Surpriză! Ce notă a luat Mirela Vaida la examenul de BAC: „M-am luptat din greu”

Pentru ca, apoi, sa dau admitere la Drept! Bacalaureatul, in vremea mea, era, cred, mai dur ca acum! Si avizierul cu notele si numele afisate era “neiertator”! Am avut noroc de profesori severi care m-au pus cu burta pe carte! Si carora le multumesc azi!

Dau timpul inapoi cu 19 ani!! Si as lua-o de la capat, fara sa schimb nimic! 💖🤗🙏 Acum am aflat ca am aceeasi medie ca a vloggerului Selly! 😊 Chiar m-au napadit amintirile! Multumesc doamnei diriginte Belta Magda!!”, a scris Mirela Vaida despre nota cu care a luat examenul de bacalaureat!