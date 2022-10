Cum arată Sonia, fiica actriței Anca Sigartău. Imaginea emoționantă care i-a surprins pe fani

Anca Sigartău apare adesea pe micile ecrane, fiind una dintre cele mai apreciate actrițe autohone, iar numele său îl cunoaște deja o țară întreagă. Pe lângă cariera profesională, actrița este și o mămică împlinită, mândrindu-se cu trei copii frumoși.

Citește și: Cum arăta la 18 ani Anca Sigartău, personajul „Nuți” din serialul Adela. Actrița își făcea atunci debutul în film

Cum arată Sonia, fiica Ancăi Sigartău. Mesajul emoționant transmis de actriță

De curând, actrița i-a transmis o urare fiicei sale, Sonia, care a împlinit vârsta de 31 de ani. Tânăra îi seamănă mamei sale, moștenind din trăsăturile sale fizice. În mesajul cu pricina, îndrăgita actriță a povestit că Sonia a fost primul ei copil, care a venit pe lume prematur și i-a dat atunci mari emoții.

Anca Sigartău a devenit mamă pentru prima oară în 1990, iar vedeta își aduce aminte cu lux de amănunte momentul în care și-a strâns pentru prima oară fiica la piept, dar și frica resimtiță atunci. Actrița i-a transmis Soniei, cu ocazia zilei sale de naștere, un mesaj emoționant.

„Sonia mea…12 octombrie 1990, la ora 18 întrebăm doctorul: „Are două mâini? Are douā picioare?…E bine? ,,Da, e sănătoasă, dar e la incubator, e prematură”. Știu că două săptămâni, până am ieșit din spital, am plâns încontinuu…

Când am ieșit eram îngrozită cum o să mă descurc? Dacă nu reușesc? Era mult prea mică. Atunci doctorul mi-a pus-o în brațe și mi-a spus: „Hai, ia-o acasă și fă-o mare…e mică dar e luptătoare…e hotărâtă…

Și așa a fost și așa a rămas Sonia mea, o mânuțā de om care nu se lasā. Și când nu mai poate, se ridică și trage mai departe, pare fragilă dar e o adevărată stâncā. Mi-ar fi plăcut să fi avut o viață mai ușoară, dar Doamne-Doamne are mijloace pedagogice foarte diferite cu fiecare în parte… trebuie răbdarea lui Iov și înțelepciunea lui Solomon (ah…de le-aș fi avut și eu…)

Nu știu ce îi va rezervă viitorul dar știu cu siguranță că dincolo de pământ și Cer o iubesc și cred că cel mai frumos cadou e dragostea. Să fii iubita, fetița mea! La mulți ani!”, i-a transmis actrița fiicei sale.

Citește și: Marian Râlea și Anca Sigartău, fotografie din tinerețe, împreună. Cum arătau atunci personajele Nuți și Mitu din serialul Adela

Sonia Abaab a devenit mămică la 25 de ani. Anca Sigartău e „topită” după nepoțica ei

Actrița nu a avut o viață ușoară, așa cum a precizat și în mesajul său, însă a fost, la rândul ei, puternică, pentru cei trei copii ai săi. Anca Sigartău a fost căsătorită cu afaceristul tunisian, Tito Abaab, iar după divorț aceasta și-a crescut copiii singură. În afară de Sonia, actrița mai are doi băieți, pe Teodor Sofian și Iosif Ioan.

La rândul ei, Sonia a devenit mamă în 2016, la 25 de ani, aducându-o pe lume pe nepoțica actriței, Anastasia Maria. Anca Sigartău este „topită” după mezina familiei, publicând adesea imagini adorabile cu micuța.

Anca Sigartău a participat la Asia Express, sezonul 2, alături de fiul ei, Teodor Sofian. Fanii emisiunii au apreciat echipa celor doi, fiind în special surprinși în mod plăcut de relația mamă-fiu pe care aceștia au afișat-o. Tânărul și mama lui au o relație apropiată. În prezent, pe actrița Anca Sigartău o puteți urmări în serialul Adela, difuzat de Antena 1.

Observator Anunţ pentru românii care nu au primit facturile la curent de câteva luni Anunţ pentru românii care nu au primit facturile la curent de câteva luni

Chefii și-au format echipele. Vezi episodul 20 disponibil în AntenaPLAY.