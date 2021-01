Cum arăta Theo Rose când era mică. Imaginea cu care artista și-a surprins fanii

Dar, deși parte tot timpul veselă și plină de viață, puțini știu că în trecut ea s-a confruntat cu momente neplăcute din cauza anxietății de care suferea. Se întâmpla când s-a mutat la București pentru a studia la liceul de muzică Dinu Lipatti.

Theo a vorbit despre întreaga experiență pe Youtube, acolo unde a îndrume urmăritorii cum să se apere în fața acestei afecțiuni.

„Înainte de fiecare concert vomitam și cântă, dacă mai ești în stare să cânți ceva. Am avut cele mai proaste prestații din viața mea, am simțit că e prima oară când nu mi se potrivește o experiență, niciodată nu am simțit atât de apăsat. M-am trezit într-o situație în care îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert, vomitam înainte de orice apariție tv sau concert. Au crezut oamenii că sunt gravidă sau ceva. Nu puteam să mă controlez. Îmi era frică să cânt pe scenă.”, povestea Theo Rose.