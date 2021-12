Cum arată Vanessa Paradis la 49 ani. Celebra actriță făcea furori în tinerețe cu trăsăturile ei unice

Vanessa Paradis este o actriță, cântăreață și un model de succes, care a cunoscut faima încă de la o vârstă fragedă. La 14 ani ea a devenit foarte cunoscută pentru piesa ei Joe le taxi, melodie ce a ajuns în topurile muzicale.

Pe tânăra franțuzoaică nu o recomandă doar calitățile muzicale, ci și frumusețea ei debordantă, fiind faimoasă pentru strungăreața ei pe care nu a dorit să o corecteze, iar această trăsătură a devenit una distinctă pentru ea.

Cum arată Vanessa Paradis la 49 ani

La vârsta de 18 ani, Vanessa a câștigat premiul Prix Romy Schneider și premiul Cesar la categoria Actrița cu cea mai promițătoare carieră. Ea se remarcase deja și în cariera de actriță. De asemenea, tot la vârsta de 18 ani, Vanessa Paradis a câștigat premiul de Cea mai bună cântăreață pentru albumul ei Variations sur le même t'aime.

Cele mai de succes filme ale sale sunt Élisa (1995), unde a jucat alături de marele actor Gerard Depardieu, Witch Way Love (1997), Une chance sur deux (1998), Girl on the Bridge (1999), Heartbreaker (2010) și Café de Flore (2011).

În cariera ei de model, Vanessa a apărut pe coperțile a mai mult de 300 de reviste de fashion din întreaga lume.

Vanessa a renunțat la studiile liceale la vârsta de 16 ani pentru a se ocupa mai mult de cariera de cântăreață. În 1992, celebra artistă s-a mutat în SUA pentru a lucra cu Lenny Kravitz care i-a fost și iubit.

Pe plan personal, Vanessa a avut o viață palpitantă. La vârsta de 15 ani, ea se iubea cu cântărețul Florent Pagny, în vârstă de 26 ani. Apoi din 1992 în 1997, artista a fost iubita lui Lenny Kravitz. Din 1998 până în 2012, Vanessa a fost într-o relație cu actorul Johnny Depp și au împreună o fiică pe nume Lily-Rose Depp, care îi seamănă leit mamei sale, și un fiu pe nume John Christopher Depp.

În 2016, Vanessa și-a refăcut viața și a început o relație cu Samuel Benchetrit, iar în 2018 cei doi s-au căsătorit.

Motivul pentru care Johnny Depp nu s-a căsătorit cu Vanessa Paradis

Johnny Depp și Vanessa Paradis au fost împreună timp de 14 ani și au rezulat doi copii din relația lor, dar cei doi nu au fost niciodată căsătoriți.

“Nu am simțit că avem nevoie de acea bucată de hârtie ca să ne lege. Căsătoria e cea dintre două suflete, două inimi. Nu ai nevoie să îți spună nimeni că sunteți căsătoriți. Dacă Vanessa ar fi vrut, sigur că da. Dar chestia e că aș fi fost atât de speriat să îi stric numele de familie. Are un nume de familie atât de bun”, a zis Johnny Depp, potrivit Hello Magazine.