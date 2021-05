Johnny Depp a pierdut o sumă uriașă de bani din câștigul strâns după "Pirații din Caraibe". Câți bani a cheltuit actorul

Cu toate acestea, toți acei bani câștigați în zeci de ani de muncă au zburat rapid din cauza divorțului său de Amber Heard. În ultima vreme, cei doi foști soți au ajuns în atenția tabloidelor atunci când au început să vorbească fără paravan despre experiențele neplăcute prin care au trecut în timpul relației.

Johnny Depp a pierdut foarte mulți bani, plătind avocații care se ocupă de divorț, dar a pierdut o sumă considerabilă și din cauza procesului pe care l-a avut cu publicația The Sun.

Aproape toți banii pe care i-a strâns din rolurile sale în faimoasele filme “Pirates of the Caribbean”, “Alice in Wonderland”, “Edward Scissorhands”, “21 Jump Street” și “What’s Eating Gilbert Grape” s-au dus pe apa sâmbetei.

Actorul a pierdut 650 milioane de dolari

Actorul a recunoscut că a pierdut aproximativ 650 milioane de dolari, bani pe care i-a agonisit de-a lungul carierei sale și nu a apucat să se bucure de ei.

De asemenea, el a mai mărturisit că a pierdut și uriașa sumă de 100 milioane dolari pe taxe și pe managementul precar.

La tribunal, Johnny Depp a declarat:

“Așa mi s-a prezentat situația, pentru că n-aveam nicio idee despre bani sau sumele de bani. De la “Pirații din Caraibe” 2 și 3, am avut – și e amuzant că trebuie să spun, e chiar rușinos – aparent am făcut 650 milioane de dolari și când i-am concediat (pe manageri) pentru motive întemeiate, am pierdut 650 milioane de dolari, dar am mai avut o gaură în buget de 100 milioane de dolari pentru că ei nu își plătiseră taxele la stat de 17 ani”.

Această declarație a apărut în timpul conflictului iscat despre fosta sa relație cu Amber Heard. Se pare că atunci când a aflat câți bani a pierdut actorul, acest stres l-a afectat foarte tare, chiar înainte de un incident cu Amber, în timp ce erau căsătoriți.

Declarațiile actorului vin după ce Amber l-a dat în judecată pentru a doua oară pentru faptul că a fost extrem de violent și a aruncat cu o sticlă de șampanie după ea.

De ce i-a dat în judecată Johnny Depp pe cei de la The Sun

Actorul Johnny Depp a divorțat de soția sa după ce acesta a abuzat-o în mod repetat în cei doi ani de căsnicie. Ceea ce s-a scris în presă despre el l-a înfuriat pe faimosul actor.

Johnny Depp și Amber Heard au avut o căsnicie de doi ani, iar Amber a mărturisit că nu a fost totul lapte și miere. Actorul ar fi lovit-o în repetate rânduri, determinând-o pe soția sa să îi fie mereu frică de el. Aceasta a depus plângere împotriva fostului soț, lucru ce ar putea dăuna carierei sale prestigioase de actor.

În urma celor întâmplate, tabloidul The Sun l-a numit de actor “om care își bate soția”, iar acest lucru l-a determinat pe Depp să dea în judecată ziarul. Procesul a avut loc la Curtea Regală de Justiție din Londra și a durat 16 zile, potrivit hotnews.ro.

