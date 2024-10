Cum au sărbătorit-o copiii Anamariei Prodan pe Nuți, bona familiei. Ce surpriză i-au făcut aceștia, chiar de ziua ei

Sarah, Bebeto și Rebecca au sărbătorit-o pe Nuți, cea mai cunoscută bonă din showbiz-ul românesc. Cei trei copii ai Anamariei Prodan i-au făcut o surpriză de proporții femeii alături de care au crescut.

A fost sărbătoare mare în familia Anamariei Prodan. Nuți, bona copiilor săi, și-a aniversat ziua de naștere. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceasta a devenit o persoană importantă în viața impresarei.

Nuți este cea care a avut grijă de Rebecca, Sarah și Bebeto atunci când Anamaria Prodan era nevoită să se prezinte la diferite evenimente sau să se ocupe de carieră. Aceasta a avut mare grijă de copiii vedetei, fiind alături de ei la orice pas.

Deși fiicele și fiul impresarei au crescut și nu mai au nevoie de bonă, Nuți a rămas alături de ei. În urmă cu puțin timp, Anamaria Prodan a declarat faptul că există o relație foarte specială între cei trei copii ai săi și femeia care a avut grijă de ei de-a lungul timpului, motiv pentru care aceasta face parte din familie.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Anamaria Prodan nu poate renunța la numele Reghecampf. A câștigat în instanță dreptul de a-l purta

Articolul continuă după reclamă

„Nu pot să spun că mă consider bonă, deja suntem familie. De 23 de ani, suntem o familie. Cu camerele am vrut, nu am vrut, m-a împins Ana de la spate că trebuie să faci asta cu noi. M-am obișnuit, nu mai e nimic nou.

Am început să prind lucrurile din mers. Țin pasul cu ea, că altfel nu ar fi mers lucrurile. Țin pasul cu ea, pentru că altfel nu puteam să interacționez 23 de ani cu ea. Ce-mi place la ea… Îmi place totul, e o femeie foarte ambițioasă și ceea ce își propune, aia face. Nu există nu pot, există doar nu vreau”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Ce surpriză i-au făcut copiii Anamariei Prodan bonei lor, Nuți

Nuți a avut parte de o surpriză senzațională, chiar de ziua ei. Sarah, Bebeto și Rebecca au așteptat-o acasă cu un tort pentru a-i cânta „La mulți ani”. Reacția bonei a fost de-a dreptul emoționantă.

Se pare că femeia nu se aștepta nici măcar o secundă să primească un astfel de cadou din partea copiilor Anamariei Prodan. Videoclipul în care Nuți rămâne complet uluită la surpriza tinerilor a fost publicat pe rețelele sociale.

Un lucru este cert, Nuți a reușit să lege o relație foarte specială cu Bebeto, Sarah și Rebecca. Cei trei au fost în grija bonei de la o vârstă fragedă.

Cum a ajuns Nuți în casa Anamariei Prodan

Nuți a apărut în viața Anamariei Prodan atunci când impresara avea cea mai mare nevoie de ea. Cele două s-au cunoscut printr-o cunoștință comună.

Citește și: Ce spune Dan Alexa despre pumnul primit de la Anamaria Prodan, la cinci ani de la eveniment. Care ar fi fost, de fapt, motivul

„Mi-a zis dacă pot să vin la Ana trei zile să o ajut cu fetele că o să plece soacra”, a povestit Nuți la Xtra Night Show.

„Eu am venit din America, nu știam nimic, și voiam să mă întorc în televiziune. Pierdusem de câțiva ani contactul cu lumea, cu realitatea din România. Am venit cu fetele și trebuia să plec la televiziune, soacră-mea pleca, și nu știam ce să fac cu cele mici. Am sunat un prieten din lumea fotbalului și mi-a recomandat-o pe Nuți”, a completat-o Anamaria Prodan.