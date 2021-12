Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe ten și fără filtre. Cum s-a pozat prezentatoarea tv la prima oră a dimineții

Gabriela Cristea a publicat pe rețelele de socializare o fotografie unde a apărut fără strop de make-up pe ten și fără filtre. Aceasta a mai publicat și un mesaj prin care a explicat că a avut o seară destul de complicată, dat fiind faptul că fiicele ei nu au lăsat-o să doarmă.

Gabriela Cristea a publicat un mesaj prin care a explicat cum a decurs noaptea ei. Fotografia pe care ea a publicat-o în mediul online a prezentat-o pe Gabriela fără strop de machiaj pe ten și fără filtre, în pat, după o noapte în care nu a reușit să se odihnească atât de bine.

Prezentatoarea tv a redactat un mesaj, în dreptul fotografiei, unde a explicat cum a arătat noaptea ei, în care nu a reușit să se odihnească foarte bine, dat fiind faptul că fetițele ei au fost destul de agitate.

„Neața! Cum e ziua voastră? A mea e nașpa…m-am trezit azi noapte de două ori pentru fete și am dormit în trei paturi diferite. Când a sunat telefonul la 07:30 am înjurat de toți sfinții și m-am ridicat din pat târâș, mi-am tras pe mine primele haine găsite și m-am apucat să îmbrac fetele. Iris a fost ok dar Victoria a fost mârâită cât pentru toate zilele în care e minunată și a plâns de când am intrat la ea în cameră și până a intrat pe ușa grădiniței.

Apropos, a trimis educatoare acum niște poze cu clasa și ea râde cu gura până la urechi…să se știeeeee!!! Când am ieșit să deschid poarta am descoperit vremea mirobolantă cu ceață și umezeală de faci astm și dacă nu ai…și dacă mai vreți, continui. Am treaba ca la balamuc dar m-am întors acasă, mi-am pus din nou pijamaua si m-am bagat în pat. Mai fac treabă și mai târziu! La voi cum e???”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți de 6 ani

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe minunate, care le bucură sufletul în fiecare zi. De asemenea, cei doi se cunosc de 8 ani, iar relația lor este mai puternică și solidă pe zi ce trece.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au 6 ani de la cununia civilă, 2 ani de la cununia religioasă și 8 de ani de când au decis să fie împreună. În luna august a anului 2021 Gabriela Cristea și Tavi Clonda au publicat pe rețelele sociale imagini de la nuntă, amintindu-și că evenimentul s-a petrecut în urmă cu 2 ani. În imagine, alături de miri se aflau și nașii Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu.

