În jurul anului 2016, Răzvan Fodor a renunțat la apartamentul său cu două camere, din zona Berceni, pentru a se muta cu familia într-o casă cu două etaje de lângă București. Doi ani au căutat el și Irina Fodor locuința ideală. Au plătit 200.000 de euro pentru vila superbă din Popești Leordeni.

Într-un interviu, Irina și Răzvan Fodor au vorbit despre provocarea de a se muta la casă, una la care au fost nevoiți să muncească mult pentru a o transforma în căminul la care visau.

”Mă întrebi dacă am făcut rost de ăia 200.000 de euro? (râde) De dat nu mi i-a dat nimeni, nici nu i-am avut, nici nu i-am câștigat. Am pornit așa, în gol. Știi cum se spune, că vedetele fac bani, frate! Ei bine, nu e așa. Tot auzeam oameni în preajma noastră spunând „mi-am luat casă, un chilipir, mare noroc am avut. Noi nu credeam că nouă ni se va întâmpla una ca asta, să-mi și placă o casă, să fie și prețul OK, dar uite că ni s-a întâmplat, am găsit casa. Ne-am luat după căldura locului, a avut o karmă bună.”, spunea Răzvan Fodor în 2016, pentru Revista Viva.

Cum arată vila în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini cu locuința celor doi

Irina și Răzvan Fodor au o casă superbă, cu șapte camere, și o curte cu gazon impecabil. Cuplul a amenajat curtea cu copaci, zonă pentru grătar și o terasă generoasă, unde au petrecut recent și Paștele alături de apropiați.

Pe terenul din spatele casei, care măsoară 190 mp, Irina Fodor și-a dorit și piscină, însă au hotărât să nu facă una: „Despre piscină am vorbit mult, să facem, să nu facem. Până la urmă, ne-am dat seama că am ocupa un spațiu mare din curte. Apoi, am zis să punem o piscină gonflabilă, dar Fodorică a zis că-i ard gazonul”.

Însă prezentatoarea a profitat de spațiul generos pentru a își umple curtea de parfumul florilor. ”Tot gardul este acoperit de Mâna Mai­cii Domnului, care miroase divin, e de vis când înflorește, cred că avem peste vreo 30 de feluri de trandafiri, de toate culorile, avem cais, vișini, păr, pruni, vie, cam tot ce ar trebui să aibă o grădină.”, a explicat Irina Fodor tot pentru sursa menționată anterior.

Cele mai recente imagini din interior locuinței lor îi arată în timp ce pregătesc grătarul pentru prieteni și familie, de Paște. Dincolo de terasa generoasă, pe care sunt amplasate canapele, scaune și mese, în curtea soților Fodor există o mulțime de plante, iar locul are și o poartă de fotbal, precum și diverse accesorii.

De asemenea, grătarul și bucătăria de vară nu avea cum să lipsească, mai ales că cei doi adoră să aibă casa plină de musafiri.

