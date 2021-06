Cum arătau Speak și Ștefania în anul 2018, la începutul relației. Aminitrea care i-a emoționat

Pe data de 12 iunie, Speak și Ștefania au împlinit patru ani de relație și au celebrat ziua împărtășind o amintire extrem de frumoasă cu ei. Cei doi se aflau la început de drum și, probabil, nici nu se gândeau că vor ajunge să se logodească.

Speak a cerut-o pe Ștefania în căstorie în timpul participării la emisiunea Asia Express, sezonul 3, tânăra a spus "DA" fără să ezite, iar de atunci trăiesc clipe minunate și lucrează la proiecte comune extrem de interesante.

Citește și: Cristina Ștefania, imagine înduioșătoare din copilărie. Cum arăta iubita lui Speak când era mică

Speak a postat pe Instagram amintirea cu cei doi și a lăsat un mesaj care a înduioșat inimile urmăritorilor: "Acum 4 ani postam prima poza cu soarecu’… Niciunul dintre noi nu se astepta sa ajungem pana aici, intr-adevar, pe un drum greu si anevoios, dar frumos! Iti multumesc pentru timp, @cristinaa.stefaniaa si pentru inima, in mod special!".

Speak și Ștefania, povestea unei iubiri de patru ani: "relația noastră a început foarte diferit"

Anul trecut, în cadrul emisiunii Asia Express, artistul s-a decis să facă pasul cel mare și să o ceară în căsătorie, iar momentul a fost unul de-a dreptul memorabil.

Într-un inteviu pentru Viva Ștefania a mărturisit că era dansatoare când l-a cunoscut pe Speak, iar relația lor de cuplu a fost construită pe baza unei relații de prietenie.

Citește și: Cum arată Ștefania într-un costum de baie provocator. Ipostaza incendiară în care s-a lăsat fotografiată iubita lui Speak

„Ne-am cunoscut înainte de filmările clipului „Libelula”, am început prin a fi dansatoare, apoi relația noastră s-a sudat stând foarte mult împreună. Am realizat că, fiind atât de diferiți ne făcea atât de compatibili. A fost chimie la prima vedere, nu dragoste, relația noastră a început foarte diferit față de cum eram amândoi obișnuiți. Ne-am văzut mai întâi defectele, ca prieteni, apoi atuurile, devenind un cuplu. Așa cum am zis de nenumărate ori principalul nostru atu este că, în primul rând, suntem cei mai buni prieteni”, a declarat Ștefania.

Ștefania este și o dansatoare talentată, atrenându-se în permanență pentru a se menține în formă și pentru a avea performanțe. Speak este ocupat cu proiectul Îs geană pi tini, dar este și co-prezentator al emisiunii Chefi la cuțite. În ciuda programelor lor foarte încărcate, cel doi mereu găsesc timp doar pentru ei, fiind extrem de îndrăgostiți.

„Nu mai știu după cât timp exact i-am cunoscut pe părinții Ștefaniei. Oricum, nu a trecut multă vreme de când noi am format un cuplu și ne-am dus împreună la Galați, la ai ei. Recunosc, aveam emoții, tatăl Ștefaniei m-a scos afară, să facem grătarul amândoi. După ceva timp, mi-a spus că el, în discuțiile pe care le-am avut atunci, a inserat câteva întrebări care să-l facă să-și dea seama cum sunt și dacă e totul bine. (zâmbește) Cât despre părinții mei, cum este și normal, ei iubesc tot ce iubesc și eu!”, a povestit Speak, potrivit libertatea.ro.

Fiert pe Chefi la Cuțite? Acest final de sezon îți poate aduce celebrul cuțit din show. Află cum îl poți câștiga!