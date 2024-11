Silviu Prigoană s-a stins din viață la 60 de ani, lăsând în urma sa o familie îndurerată. Soția sa, Mihaela a rămas văduvă la 45 de ani.

Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu au trăit o frumoasă poveste de iubire. Cei doi s-au căsătorit în 2016, după ce s-au cunoscut prin intermediul lui Marcel Toader.

Cine este văduva lui Silviu Prigoană. Mihaela este mai tânără cu 15 ani decât regretatul om de afaceri

„Eu trebuia să mă întâlnesc cu Marcel Toader în Bucureşti, voia să mi-o prezinte şi pe Maria, viitoarea lui soţie, iar când am ajuns în Capitală l-am sunat. El mi-a spus că este acasă la naşul lor, Silviu Prigoană, şi să vin şi eu, că este o cină între prieteni. La momentul respectiv, eu îl priveam cu alţi ochi pe Silviu, pentru că îl ştiam doar de la televizor. Iniţial am refuzat invitaţia, mi se părea că nu am ce să caut la el acasă, dar Marcel a insistat, mi l-a dat pe Silviu la telefon, eu m-am tot scuzat, apoi, Marcel a revenit cu apelul şi, într-un final, obosită după drumul de la Sibiu, am acceptat să vin.

Atunci ne-am văzut pentru prima oară! Era multă lume, am făcut cunoştinţă cu toţi şi am sesizat că atunci când Silviu povestea ceva parcă mi se adresa direct. El a observat că eram cumva reticentă şi a început să-mi vorbească despre el, să-l pot cunoaşte mai bine. A doua zi am plecat la Sibiu, iar Silviu mi-a trimis mesaje şi am stabilit să povestim mai multe când mă întorc la Bucureşti', a spus Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri, în 2018.

Mai târziu, Silviu a divorțat de Adriana Bahmuțeanu și a invitat-o pe Mihaela să-i fie parteneră la nunta lui Marcel Toader cu Maria Constantin.

„Apoi, m-a întrebat dacă vreau să-i fiu parteneră la nunta lui Marcel cu Maria, pentru că nu avea cu cine să meargă. Sincer, m-am gândit la ce ar putea să urmeze, dar am acceptat… Cert este că m-a cucerit cu inteligenţa lui, nu există întrebare la care să nu aibă răspuns, cu faptul că este un om bun şi iubitor şi un tată desăvârşit', a mărturisit Mihaela Botezatu pentru sursa menționată anterior.

Când s-au cunoscut, Mihaela avea trei copii, un băiat și două fete. De cealaltă parte, Silviu Prigoană avea patru copii, toți băieți. Diferența de vârstă dintre cei doi soți era de 15 ani și mulți au acuzat-o pe Mihaela că a fost atrasă de banii omului de afaceri.

„Nu sunt cu Silviu pentru banii lui! Şi mi-aş dori ca oamenii să-i vadă lui Silviu sufletul, aşa cum este el, pentru că el nu merită jigniri, cum a mai primit. Am văzut lucruri pe care el le face din bunătate şi nu vorbeşte niciodată despre ele, iar eu nu le-am mai văzut la nimeni”, afirmat văduva lui Prigoană în urmă cu ceva timp.