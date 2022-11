Cum își păstrează Andreea Bălan silueta de invidiat. Artista cântărește doar 49 de kilograme: „De 20 de ani am aceeași greutate”

Jurata de la Te cunosc de undeva! este o mămică fericită și un model pentru fetițele sale, dar și pentru multe dintre fanele artistei. Ea a mărturisit cum își menține greutatea ideală.

Cum își păstrează Andreea Bălan silueta de invidiat. A spus la ce a renunțat când vine vorba de mâncare

Vedeta Antena 1 cântărește 49 de kilograme și totuși arată ca trasă prin inel. Cântăreața se mândrește cu un trup tonifiat și poate purta orice își dorește, deși este mămica a două fetițe, Clara și Ella.

Într-un interviu pentru Click!, Andreea Bălan a povestit care este secretul său și la ce a renunțat când vine vorba de mâncare. Artista are grijă să aibă un stil de viață sănătos, să facă mișcare și să aibă grijă ce anume consumă.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport trebuie să faci.

Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a transmis Andreea Bălan.

Cum a fost pentru Andreea Bălan experiența din America Express

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au format una dintre echipele care au participat în show-ul America Express, care se va difuza în luna ianuarie, la Antena 1. Cele două jumătăți ale trupei Andre au trecut împreună prin probe de foc, timp de două luni, și s-au reîntors în țară în august.

Jurata de la Te cunosc de undeva! a trebuit să se descurce cum a putut cu lipsurile din America Express. Ca să supraviețuiască, cele două primeau pachețel sau cereau ajutorul oamenilor pe care îi întâlneau. Artista recunoaște că s-a îngrășat în cunoscutul show.

„Am dormit pe unde am apucat, am mers mult pe jos, am alergat după mașini la autostop, am căutat cazări. Gândaci nu am mâncat, dar am mâncat răbdări prăjite și biscuiți și chec. Și chiar m-am îngrășat. În loc să slăbesc la ei, acolo m-am îngrășat. Vorbim despre America Express”, a povestit ea, într-un interviu pentru Ego.

Cine este cel mai mare sprijin în viața cântăreței

Andreea Bălan are numai cuvinte de laudă la adresa celei care i-a dat viață. Vedeta se mândrește cu amam sa, care o ajută necondiționat și îi este alături în orice moment.

„Mama are trei fete, mama are grijă de casă, mama are grijă ce mâncăm, mama are grijă de tot. Fără ea nu aș putea să am cariera pe care o am acum și să am continuitate și să fac ceea ce fac.

Este nevoie de un stâlp în casă și mama este stâlpul nostru și ea are grijă de casă... practic și de cumpărături și de absolut tot. Eu nu aș putea să vin la emisiuni, să plec, să mă întorc dacă nu era ea.

Mama a știut tot timpul ce am avut pe suflet și ce m-a durut. Este foarte bine să fii prietenă cu mama sau cu unul dintre părinți.”, a mai declarat Andreea Bălan, pentru Click!.

