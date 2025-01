Cum l-a anunțat Haziran pe Luis Gabriel că o să devină tată pentru a doua oară. Când trebuie să vină pe lume bebelușul

Luis Gabriel și soția lui, Haziran, se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Tânăra este însărcinată în două luni. Iată cum i-a dat vestea partenerului său că urmează să își mărească familia.

Luis Gabriel radiază de fericire de când a aflat că o să devină tată pentru a doua oară. Așadar, Joseph urmează să aibă un frățior sau o surioară. Vestea că Haziran este însărcinată cu cel de-al doilea copil a fost dată chiar de ea pe rețelele sociale.

În urmă cu aproximativ o săptămână, soția cântărețului a publicat pe rețelele sociale un videoclip înduioșător prin intermediul căruia anunța sarcina. Aceasta s-a lăsat filmată în timp ce își arăta burtica de gravidă într-o salopetă neagră și mulată.

La scurt timp de la vestea că este însărcinată cu cel de-al doilea copil, Haziran a vorbit despre modul în care l-a anunțat pe Luis Gabriel despre sarcină, dar și despre cum se simte.

„Mă simt foarte ok, am grețuri dimineață dar e normal în perioada asta, în rest sunt foarte bine. Este o sarcină ușoară deocamdată, dar am abia 2 luni.

Am fost amândoi în culmea fericirii când am aflat, ne dorim de mult timp să devenim din nou părinți și am primit vestea în cea mai frumoasă perioadă a anului, perioada sărbătorilor. A fost un miracol de sărbători”, a spus Haziran, potrivit click.ro.

Cum a primit Luis Gabriel vestea că o să fie tătic pentru a doua oară

Haziran și-a dorit să-i dea vestea soțului ei într-un mod unic, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată atunci când a văzut testul de sarcină pozitiv. Nu s-a mai putut abține și l-a sunat pe Luis Gabriel pentru a-i spune că urmează să-l facă tată pentru a doua oară.

Membrii familiei au fost extrem de bucuroși când au aflat că de bebeluș. De altfel, cel de-al doilea copil al artistului cu Haziran va veni pe lume la începutul lunii septembrie.

„Am vrut să îi dau vestea cu a doua sarcină lui Luis într-un mod mai deosebit dar nu m-am putut abține și cum am văzut testul l-am sunat, la fel și cu restul familiei. Nu pot să țin secrete.

Bebelușul o să vină la începutul lunii septembrie, deocamdată nu știm sigur ziua, dar ne-am bucura enorm să vină de aniversarea noastră care e pe 19 septembrie, ar fi încă un miracol, să zic așa”, a povestit soția cântărețului, conform sursei citate mai sus.

„A doua sarcină e mai ușoară din punctul meu de vedere pentru că știi deja tot ce te așteaptă, dar este la fel de emoționantă ca prima. Și acum înțeleg de ce Dumnezeu ne-a trimis al doilea bebe acum fiindcă e vârsta ideală la care Josi poate să înțeleagă că în burtă este un bebe, că nu trebuie să îl lovească, că mami nu mai poate să îl țină așa mult în brațe. Facem și trecerea la oliță, încercăm să renunțăm și la lăptic, la suzetă, devenim băieți mari”, a mai adăugat Haziran.