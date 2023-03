Cum reușește Mirela Vaida să slăbească în doar o săptămână. Dieta care o ajută să scape de kilograme

Pe lângă cariera prolifică în televiziune, Mirela Vaida îmbrățișează cu bucurie și rolurile de mămică și soție, dezvăluind că are totodată și o pasiune pentru gătit. Fire gurmandă, prezentatoarea TV nu își refuză nimic, însă se poate mândri totodată și cu siluetă de invidiat, la cei aproape 41 de ani.

Recent, în cadrul unui interviu, Mirela Vaida și-a dezvăluit însă „secretul”, după ce mulți s-au întrebat cum reușește să se mențină în formă, având în vedere că a trecut și prin trei nașteri. Vedeta a recunoscut că nu este adepta dietelor, însă atunci când simte că a acumulat câteva kilograme în plus apelează, totuși, la această măsură.

Cu toate acestea, adevăratul secret constă în perioada dietei. Mirela Vaida a explicat că niciodată nu a ținut cură mai mult de două săptămâni și clar nu în mod constant și regulat. Iată ce face și cum face pentru a slăbi într-un timp așa de scurt!

„Gătesc foarte mult și fac asta din pasiune. Îmi place. Iar copiii mei mănâncă tot ce le dau. Le place foarte mult și întotdeauna spun: „Mami gătește cel mai bine. Și soțul meu e pasionat de ceea ce gătesc eu. Ei consumă tot ce le pun în farfurie, pentru că le gătesc cu pasiune, așa cum am învățat eu de la părinții mei. Și eu mănânc, sunt o gurmandă”, a recunoscut Mirela Vaida, pentru revista Viva.

Mirela Vaida reușește să scape de kilograme încă din prima săptămână de dietă. Cum face acest lucru

Spre surprinderea multora, Mirela Vaida a dezvăluit că ia măsuri în privința siluetei sale doar atunci când kilogramele încep să se vadă. Iată cum reușește să slăbească 2-3 kilograme în doar o săptămână! Desigur, totul ține și de genetică, iar prezentatoarea are și o viață destul de activă.

„Da, țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală.

Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat.(..) Deci la mine în casă nu e cu dietă. Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola.

Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, a adăugat prezentatoarea TV.

