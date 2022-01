Cum s-a fotografiat Irina Fodor în vacanță în Zanzibar alături de Răzvan Fodor. Costumul ei de baie a atras toate privirile

Răzvan Fodor, actorul din serialul Adela, se află în vacanță alături de iubita lui soție, Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express și Chefi la cuțite. Ei s-au bucurat de experiența sălbăticiei și de peisajele de vis, într-o zonă călduroasă, departe de România.

Ei au ales ca destinație Zanzibar unde au explorat o nouă cultură și au vizitat multe atracții turistice din zonă.

Răzvan și Irina Fodor, în vacanță în Zanzibar

În noua fotografie postată de Răzvan Fodor, cei doi soți apar îmbrățișați. El o ține în brațe pe Irina, aflându-se în spatele ei. Răzvan poartă o pereche de pantaloni scurți negri cu imprimeu bleumarin, iar Irina a purtat un costum de baie negru, cu mânecă lungă și o pălărie maro pe cap.

Irina i-a surprins pe fani cu un trup perfect suplu. Soția lui Răzvan Fodor e de o frumusețe aparte, chiar și atunci când alege să nu poate deloc mchiaj.

Feminitatea și simplitatea ei sunt unele dintre cele mai frumoase caracteristici care o fac să fie așa de apreciată.

La descrierea postării cu soția lui, Răzvan Fodor a scris:

“A vrut să fugă, dar am prins-o! 😎🌴#zanzibarbeach #billgatesisland #us”

Urmăritorii săi au reacționat imediat și i-au felicitate pentru faptul că formează un cuplu de excepție.

“Sa nu-i dai drumul niciodata!❤️ You are perfect together!🥰”

“Ce frumoosi sunteti,baaa!!🔥🔥”

“O familie minunată plină de veselie și energie! ❤️❤️❤️❤️”

“Cel mai real și frumos cuplu din România !!👏👏”

Povestea de dragoste dintre Răzvan și Irina Fodor

Irina Fodor și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, sunt căsătoriți din anul 2010 și au împreună o fetiță superbă.

Cei doi s-au cunoscut pe când Irina Fodor era studentă. O vacanță în India i-a făcut să-și dea seama cât sunt de compatibili, iar din anul 2010 Irina a luat numele de Fodor.

În cadrul podcastului Fain și Simplu al lui Mihai Morar Răzvan Fodor a mărturisit că nu a existat o cerere în căsătorie ca în filme, cu el în genunchi, oferindu-i ei inelul, ci o disuție, în care ambii au fost de acord că trebuie să-și unească destinele.

În același podcast, actorul din serialul Adela a mărturisit că între el și Irina există o diferență de vârstă de 14 ani. Cu toate acestea, el a povestit că soția lui e mult mai matură decât el.

“Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva.

I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a spus Răzvan Fodor despre începutul relație cu Irina, la Antena Stars.

