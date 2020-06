Cum s-a schimbat relația dintre Adda și Cătălin Rizea, după Asia Express: „Dacă am merge la psiholog, psihologul ar avea nevoie de psihiatru”

Adda: „Am râs foarte tare. Ne uitam şi ziceam: Mamă, ce proşti suntem! Cătă era foarte cicălitor. Cei din producţie, pentru că l-au iubit foarte mult pe Cătă, nu au dat tot la TV. (râde)"

Cătălin: „Am râs de am făcut pe noi. Ne-am dat seama că de multe ori am pierdut probe pentru că nu eram atenţi sau pentru că ne tachinam încontinuu. Eu am mers acolo în calitate de soţ, dar şi de manager al Addei şi trebuia să mă controlez. Oricum o iubesc foarte tare aşa cum e."

Cât despre cum s-a schimbat viața lor după Asia Express, aceștia spun că nu au sesizat nicio sichimbare, ci că viața lor arată la fel. „Viaţa noastră era la fel de agitată”, a spus Adda. „Nu prea s-a schimbat, eram la fel de sudaţi şi legaţi şi înainte, cu nebunia asta a noastră specială”, a completat Cătălin.

„Dacă am merge la psiholog, psihologul ar avea nevoie de psihiatru”

Cu toate că Adda și Cătălin sunt foarte temperați în viața de zi cu zi, se aprind foarte repede și se contrazic din orice, cei doi nu s-au gândit niciodată să se despartă. Și, deși sunt două caractere puternice și de aceea iese foc când se ciocnesc, ei spun că psihologul nu i-ar putea ajuta.

Adda: „Dacă am merge la psiholog, psihologul ar avea nevoie de psihiatru după aceea”.

Cătălin: „În ultima noapte de cazare din Taiwan, am dormit la un psiholog. I-am povestit despre noi şi ne-a zis, cu amabilitatea de rigoare, că suntem un cuplu special”.