Cum s-a terminat meciul dintre fostul căpitan dinamovist Giani Kiriță și Andi Constantin, fostă ispită la "Insula iubirii"

Cei doi adversari au acceptat provocarea unui meci în ring pornid de la ideea de promovare a acestui sport și cu mindsetul ca cine este mai bine pregătit, acela să câștige.

Giani Kiriță l-a doborât pe Andi Constantin cu un KO, printr-un croșeu de dreapta

Cu o diferență de vârstă de 14 ani între ei, Kiriță 45 ani și Andi 31, dar și performanțe sportive diferite, cei doi au urcat în ring cu ideea de a învinge cel mai pregătit.

Meciul s-a încheiat, cumva, înainte de a începe, Kiriță învingându-l pe Andi printr-un KO, printr-un croșeu de dreapta care l-a pus la pământ imediat pe Andi, potrivit Fanatik.

Ca înainte de orice meci, cei doi și-au aruncat săgeți dar au mizat pe ideea ca cel mai bun să câștige.

Giani Kiriță, fost fotbalist și un obișnuit al show-urilor TV, a precizat încă din start că îl va învinge pe Andi, chiar dacă cel din urmă este cu mult mai tânăr decât el.

De cealaltă parte, Andi s-a pregătit cât de bine a putut.

Mă antrenez de patru ori pe săptămâna, pentru lupta din 10 mai, plus rutina mea obișnuită când vine vorba de sală. Am antrenamente de kickboxing și de jiu-jitsu care mă forjează destul de tare și realizez câtă muncă se depune în acest sport, a precizat Andi înainte de meci, potrivit sursei citată.

Sunt pregătit pentru victorie. Nu plec cu gândul că o să pierd. M-am antrenat foarte bine. În primul rând, vreau să promovăm acest sport. E o provocare.

Am făcut multe sporturi înainte. Am făcut fotbal. Am cochetat cu mai multe. Am făcut kempo la un moment dat. Mă pasionează sportul de contact, a încheiat el, potrivit aceleiași surse.

