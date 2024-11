Cum s-au cunoscut Mirela Vaida și soțul ei, de fapt: „M-am rugat la Dumnezeu”. Sunt de 19 ani împreună

Mirela Vaida a povestit recent despre momentul în care și-a cunoscut soțul.

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Aceasta se poate considera o femeie împlinită, căci se bucură de succes și pe plan personal. Este mamă a trei copii și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alexandru Vaida, bărbatul cu care este căsătorită de mai bine de un deceniu.

Cum l-a cunoscut Mirela Vaida pe soțul său

Recent, în cadrul unui podcast unde a fost invitată, Mirela Vaida a povestit cum l-a cunoscut pe tatăl copiilor ei. Prezentatoarea TV a mărturisit că l-a întâlnit pe cel alături de care avea să formeze o familie atunci când era studentă în ultimul an la Drept.

„Eram în facultate, în ultimul an, și toate colegele mele aveau un iubit. Și se duceau cu barca prin Cișmigiu, le conduceau acasă. Eu nu aveam pe nimeni. Și mă duceam la mănăstire, la Sfântul Elefterie, că e vizavi de Drept. Și ziceam: <<Doamne, dă-mi și mie un băiat bun! Să mă iubească, să mă ducă și pe mine în Cișmigiu cu barca>>. La șase luni, l-am întâlnit pe soțul meu. Și primul lucru a fost: <<Dacă nu mă duci în Cișmigiu cu barca…>> Și m-a dus. Am scăpat și vâslele. Și zic: <<Gata! Doamne, l-am găsit, mulțumesc!>> Întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu pentru orice. Pentru copii, că au venit greu. La fel, numai cu rugăciune am reușit, că altfel nu mă linișteam. Dumnezeu m-a ajutat în cele mai grele momente”, a spus Mirela Vaida în cadrul unui podcast, citată de Spynews.

„Mă știe cu toate, cu bune și cu rele. Și el îmi spune că acum încă sunt varianta bună, să vezi cum eram acum 19 ani. Adică atunci când ne certam, eu mă dădeam jos la semafor, din mers, și nici nu îi închideam portiera. Trebuia să țină în spate coloana și să se dea jos să închidă el portiera. Cam așa eram, un cal nărăvaș. Mi-a mai rămas puțin, de farmec, e păcat să renunțăm. Dar și mențin relația”, a adăugat Mirela Vaida, potrivit sursei citate mai sus.

Cum îi educă Mirela Vaida pe cei trei copii

Mirela Vaida a povestit și cum își educă copiii.

„Ridic tonul și ei înțeleg că, atunci când ridic tonul, lucrurile sunt grave. Tatăl lor la fel face, dar atât! Și noi aplicăm pedepse. Cea mai cruntă pedeapsă e să te duci în camera ta sau nu primești desert. Sau, azi, nu mergem în parc, dar atât. Oricum, ei le simt. Generațiile s-au schimbat, nu mai funcționează pedeapsa și autoritatea. Merge vorba bună”, a spus Mirela Vaida pentru Revista Viva, citată de sursa menționată mai sus.

