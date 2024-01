Cum s-au pozat Tzancă Uraganu și Irinel Columbeanu: „L-ai făcut să se simtă ca în vremurile lui bune”. De ce s-au întâlnit

Tzancă Uraganu a apărut în mediul online într-o ipostază neașteptată alături de Irinel Columbeanu. Urmăritorii de pe Instagram au fost surprinși să-i vadă pe cei doi împreună. Iată de ce s-au întâlnit cei doi.

Cea mai nou apariție a lui Tzancă Uraganu de pe rețelele sociale a generat o mulțime de reacții din partea fanilor. Cântărețul de manele a luat o decizie foarte imporantă, invitându-l pe Irinel Columbeanu în casa lui de lux.

Pentru că are o activitate intensă pe contul de Instagram, artistul nu a ezitat să își anunțe urmăritorii că a luat masa alături de fostul afacerist. Mai mult, acesta se pare că l-a chemat cu un scop în locuința sa pe fostul soț al Monicăi Gabor.

Imaginile pe care le-a publicat Tzancă Uraganu au atras rapid atenția prietenilor virtuali. Părerile acestora au fost împărțite. Unii l-au felicitat pentru gestul său, iar alții l-au criticat pentru faptul că se laudă cu faptele sale bune.

Cum s-au pozat Tzancă Uraganu și Irinel Columbeanu în „palatul” manelistului

Situația dificilă în care a ajuns Irinel Columbeanu „a marcat” mai multe persoane publice din showbiz-ul românesc. Printre cei care s-au oferit să-i dea o mână de ajutor fostului afacerist se numără și Tzancă Uraganu.

Cântărețul de manele s-a întâlnit cu fostul soț al Monicăi Gabor pentru a-i face o propunere neașteptată din punct de vedere profesional. Mai în glumă, mai în serios, artistul a mărturisit că își dorește să-i ofere lui Irinel Columbeanu postul de manager al trupei sale.

De altfel, Tzancă Uraganu a ținut să evidențieze faptul că fostul om de afaceri o să se afle în grija lui.

„De la Revelion am vrut să vin să vă iau la mine să facem împreună, dar am fost plecat cu multe cântări cu alea... Aveți permisul de conducere la dumneavoastră? Sunteți managerul meu de acum încolo. Irinel Columbeanu e ca tatăl nostru, de acum încolo e cu mine. Am grijă de el de acum înainte, mai o caterincă, mai o aia...De azi înainte, Irinel Columbeanu este în formația Tzancă Uraganu”, a declarat artistul în mediul online, potrivit click.ro.

Cântărețul de manele l-a servit pe Irinel Columbeanu cu cele mai bune preparate și băuturi scumpe, iar drept dovadă stă poza pe care a publicat-o Tzancă Uraganu pe contu oficial de Instagram.

Se pare că artistul și-a dat toată silința ca fostul soț al Monică Gabor să se simtă ca pe vremuri în preajma lui. Din fotografie se poate observa că întâlnirea cu manelistul a adus un zâmbet pe fața lui Irinel Columbeanu.

Postarea lui Tzancă Uraganu a generat mai bine de 16 mii de like-uri și foarte multe reacții. Prietenii virtuali nu s-au mai putut abține și au început să își spună părerea despre gestul manelistului.

„Pun pariu că l-ai făcut să se simtă ca în vremurile lui bune”, „Frumos din partea ta! De asta ai pentru că dai la rândul tău!”, „Mai bine i-ai lua o casă” sau „S-au unit legendele”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.