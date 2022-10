Cum se înțelege Gabriel Cotabiță cu soția sa mai tânără cu 27 de ani: „Nu se poate face dragoste cu forţa”

Din nefericire, în 2015, artistul a făcut infarct în sala de sport, trecând printr-un moment crucial în viața sa. Gabriel Cotabiță a ajuns în comă, stând aproape o lună, în timp ce soția sa, Alina, a fost cea care i-a fost alături și s-a rugat pentru el neîncetat.

Citește și: Cum arată Gabriel Cotabiță la cinci ani după ce a avut un stop cardio-respirator în urma căruia a stat în comă

Ce părere are Gabriel Cotabiță despre soția sa, Alina, dar și cum se înțeleg cei doi

Gabriel Cotabiță va împlini, curând, vârsta de 67 de ani, în timp ce soția sa, Alina Munteanu, a ajuns la 40 de ani. Diferența de vârstă, de 27 de ani, nu le-a afectat cu nimic povestea de iubire, iar cu timpul sentimentele lor au devenit mult mai profunde și mai sincere.

În afară de rolul de soție, Alina îi este o prietenă foarte bună artistului, care la rândul său are numai cuvinte de laudă pentru cea care l-a determinat să meargă, pentru a doua oară, în fața altarului și să-și unească destinele.

„Ea poate să facă ce vrea. E o femeie liberă din toate punctele de vedere. E important că a ajuns la concluzia că nu se poate face dragoste cu forţa. Într-o rela­ţie sunt importante respectul şi camaraderia. După dragoste. Iar eu şi ea suntem camarazi”, a povestit artistul, notează Ciao.ro.

Cântărețul crede că soția sa este o femeie extraordinară, cu multe calități și că nu are cum să nu o iubești.

„Lăsăm deoparte faptul că arată foarte bine ca femeie – pentru că nici nu avea voie să arate rău, era trecut în fişa postului – ceea ce mă fascinează pe mine la ea e că este extrem de deşteaptă”, a mai spus vedeta.

Citește și: Gabriel Cotabiță, îngenuncheat de durere în timpul pandemiei de coronavirus. Mama lui a murit: ”Nu te voi uita niciodată!”

Cum s-au cunoscut Gabriel Cotabiță și Alina Munteanu

Cei doi se iubesc de 11 ani, iar sentimentele lor sunt mai puternice pe zi ce trece. Diferența de vârstă, de 27 de ani, nu le-a afectat cu nimic povestea de iubire, iar asta pentru că au alte valori în care cred.

În anul 2016, Cotabiță și Alina și-au unit destinele în fața altarului, spre surprinderea fanilor care nu credeau că artistul ar mai accepta să se căsătorească pentru a doua oară. Muzica este cea care i-a adus împreună, deși Alina lucrează, de fapt, în mediul IT.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit...Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert.

Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat La mulţi ani!. Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul Să-ţi păs­trezi zâmbetul fermecător.

Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film... au trecut ani de zile", a declarat Alina Gabriela Munteanu, pentru OK! Magazine.

A avut loc primul battle între echipe. Vezi cine a câștigat. Ai episodul 21 disponibil în AntenaPLAY.