Cum se menține în formă Cătălin Botezatu, după ce a renunțat la carne și a avut mai multe probleme de sănătate

De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, însă le-a depășit pe toate.

Forma lui maximă de care se bucură în ultima perioadă vine la pachet cu ceva schimbări în modul lui de viață. Designerul a renunțat la mai multe alimente care nu-i făceau deloc bine, potrivit Fanatik.

Cătălin Botezatu, despre alimentație: "Mi-am dat seama că nu trebuie să mai mănânc, ca un animal, tot felul de animale"

Cătălin Botezatu a precizat că nu îi este foarte ușor să țină această dietă însă nu îi este nici foarte dificil. El a renunțat la carnea roșie și, din când în când, mai mănâncă pește alb.

Am un meniu special acum pentru că vreau să fiu sănătos și atunci mi-am dat seama că nu trebuie să mai mănânc, ca un animal, tot felul de animale.

Designerul recunoaște, potrivit aceleiași surse, că i se pare groaznic să renunțe la prăjituri.

Citește și:Ce femei îl plictisesc pe Cătălin Botezatu și cum e el în relații. "Mă îndrăgosesc, pun pasiune, mă despart, o iau de la capăt"

Am început vara prin a mânca fără carne, totul fără carne, din când în când puțin pește alb, fără grăsimi, fără prăjituri, ceea ce e groaznic, fără pâine, din când în când puțină focaccia așa de gust.

Mănânc foarte multe legume, risotto de toate felurile, folosesc doar ulei de măsline, mănânc salată multă și cam atât

De altfel, Botezatu nu este genul de bărbat care să se urce pe cântar zilnic, ci doar atunci când observă că hainele vin mai largi sau mai strâmte pe el.

Citește și:Ce a răspuns Cătălin Botezatu, acuzat că și-a făcut operații estetice. Designerul de modă a dat cărțile pe față: „Aș fi penibil”

În plus, acesta a mai precizat că în ultimul an s-a simțit foarte bine din punct de vedere al sănătății și că nu a mai fost la un control medical de aproape un an.

Nu am mai fost la control de un an, mă simt foarte bine, a precizat Cătălin Botezatu, potrivit sursei menționată.

Comedia nu cunoaște limite cu Mihai Bendeac, Delia și Cheloo în acțiune ▶ Sezoanele integrale iUmor sunt acum în AntenaPLAY