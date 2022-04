Ce a răspuns Cătălin Botezatu, acuzat că și-a făcut operații estetice. Designerul de modă a dat cărțile pe față: „Aș fi penibil”

Într-un interviu pentru Antena Stars, Cătălin Botezatu a mărturisit că nu a suferit nicio operație estetică. După ce una dintre fotografiile publicate de designer pe rețelele sociale a stârnit criticile și întrebările oamenilor, designerul a venit cu lămuriri. Cătălin Botezatu a spus că nu a apleat la bisturiu.

„Chiar acum o lună am avut o ”problemă” cu o poză pe care am postat-o și mi-au spus „ți-ai făcut operație estetică”. Toată lumea a zis „ți-ai făcut operație estetică”. Nu!”, a spus clar Cătălin Botezatu.

Chiar dacă nu a apelat până acum la operații estetice, Cătălin Botezatu este adeptul motto-ului „Să nu spui niciodată niciodată”.

Citește și: Ce relație exista acum între Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu. Ce a povestit designerul de modă despre focoasa blondină

Ce spune Cătălin Botezatu despre operațiile estetice: „Consider că nu am nevoie”

Cătălin Botezatu a precizat că în prezent nu se gândește să-și facă operații estetice, pentru că este de părere că nu are nevoie.

„Deocamdată nu. Consider că nu am nevoie, un rid de expresie e ok, așa consider eu, dar never say never (niciodată să nu spui niciodată)”, a spus Cătălin Botezatu.

Citește și: De ce Cătălin Botezatu alege să stea cu chirie, deși deține proprietăți peste tot

Totuși, designerul spune că dacă va simți nevoia va apela la mici intervenții, însă nu va risca niciodată să devină „penibil” prin exagerarea intervențiilor.

„Dacă, în timp, mă voi șifona foarte tare și lucrurile vor arăta mai delicat, de ce nu?! Mici intervenții. Nici să exagerez, pentru că, cu siguranță, aș deveni penibil. Vârsta e vârstă, trebuie să ne-o asumăm”, a spus Cătălin Botezatu.

Întrebat cât de important este aspectul fizic pentru o persoană publică, Cătălin Botezatu a răspuns:

„Nu numai pentru o persoană publică. Aspectul fizic e important pentru toată lumea. Trebuie să ne respectăm. Mai ales femeile trebuie să aibă mereu un ten curat, o cafură ok. La persoanele publice e și mai rău. În cazul nostru, femeie, sau bărbat, ești o persoană copiată și dacă ești copiată în sensul negativ, nu e bine”, a spus Cătălin Botezatu.

Citește și: În ce moment a descoperit Cătălin Botezatu că are cancer de colon și ce a făcut

Designerul de modă a fost de curând în Egipt și de Paște merge în Dubai. Cătălin Botezatu a mărturisit că îmbină utilul cu plăcutul pentru că are filmări și prezentări.

Întrebat de unde își ia tot timpul energia, Cătălin Boteazatu a răspuns că își dorește să se mențină mereu în top și asta îl motivează în toate proiectele sale:

„Din dorința de a face numai lucruri de calitate, din dorința de a fi cel mai bun, din dorința de a fi în top. Poate e ușor să ajungi în top, dar e din ce în ce mai greu să te menții. Din dorința de a-mi satisface tot timpul fanii și de a nu-i dezamăgi”, a conchis Cătălin Botezatu.

Un concurent a părăsit competiția la Chefi fără limite ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY