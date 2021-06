Cum se simte Andreea Bănică după operația la nas. Ce a publicat artista pe rețelele sociale

De ziua copilului, pe 1 iunie 2021, Andreea Bănică s-a lăsat pe mâna medicilor pentru o operație la nas. Artista avea probleme cu deviația de sept, motiv pentru care s-a decis să apeleze de urgență la o rinoplastie.

După o perioadă în care a amânat intervenția chirurgicală timp de cinci ani, pentru că îi era frică de bisturiu, cântăreața și-a luat inima în dinți și s-a hotărât să își rezolve aceste probleme odată pentru totdeauna.

Cum se simte Andreea Bănică după operația la nas

Se pare că Andreea Bănică a ieșit cu bine din operație, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să își anunțe prietenii virtuali că se simte bine și să le mulțumească pentru mesajele de susținere, care au reușit să o încurajeze.

Artista a publicat pe contul oficial de Instagram o imagine de pe patul de spital. Aceasta și-a fotografiat mână în care avea o perfuzie și a adăugat o descriere pentru a le da de veste fanilor săi care este starea ei de sănătate.

Citește și: Andreea Bănică, operată de urgență! Ce intervenție a fost nevoită să-și facă solista

"Vă mulțumesc pentru gânduri și mesaje! Sunt bine", a scris ea.

De asemenea, acum Andreea Bănică a reușit să scape de problemele pe care le avea cu respirația și să-și înfângă temerile cele mai mari.

Mai mult decât atât, cântăreața a fost și externată din spital. Aceasta a publicat un nou InstaStory în care le dă de veste celor 840 mii de urmăritori că este acasă și că se simte destul de bine.

Citește și: Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate. Ce decizie a luat pentru a nu exista complicații

Vedeta s-a fotografiat în sufragerie, unde stă pe canapea alături de cățelul ei și a adăugat textul "Casă, dulce casă!" pe fotografie.

Cum a anunțat Andreea Bănică operația la nas

Cântăreața este foarte activă pe rețelele sociale și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, printre care se numără și operația la nas. Andreea Bănică și-a anunțat fani despre intervenție prin intermediul unei postări pe Instagram.

Urmează să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine. Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite”, a anunțat artista, vizibil temătoare de ceea ce o aștepta.

Vedeta a descoperit că suferă deviație de sept cu 5 ani în urmă, în urma unei investigații RMN, însă i-a fost frică să se lase pe mâna medicilor.