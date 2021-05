Cum se simte Marina Voica după ce a fost operată la inimă. Primele declarații ale artistei în vârstă de 84 de ani

Vedeta, care a făcut senzație în anii 60 cu piesele pe care le cunoștea o țară întreagă, a ajuns la 84 de ani să aibă nevoie de operație la inimă pentru a mai putea trăi. Ea a recunoscut de curând, în cadrul unei emisiuni tv, faptul că mai mulți medici i-au refuzat intervenția, deoarece situația ei era una destul de precară. Însă, în final, aceasta a găsit, cu ajutorul prietenilor, doctorul care a avut curajul să se implice în această problemă medicală. Operația a fost un real succes, iar Marina Voica are numai cuvinte de laudă la adresa medicului.

Cântăreața a explicat că s-a luptat cu problemele la inimă de mai mult timp, însă nu s-a lăsat doborâtă, iar pe scenă a încercat să ofere publicului concerte complete și complexe, unde nu a arătat faptul că era bolnavă.

Ajunsă la bătrânețe, ea este singură și încearcă să-și găsească energia zilnică pentru a-și rezolva treburile casnice și nu numai, totul pe cont propriu.

Marina Voica, operată de urgență la inimă

Marina Voica se află acasă la ea, unde se recuperează după operația suferită la inimă. Vedeta a povestit, pentru emisiunea tv moderată de Cristi Brancu, faptul că se simte bine, acum, după ce au trecut câteva zile de la operația făcută la Brașov, iar acum și-a reluat deja unele dintre activitățile cotidiene, semn că se simte din ce în ce mai în putere.

Citește și: Marina Voica, operată pe cord, după ce mai multe clinici au refuzat să o trateze. Cum se simte artista în vârstă de 84 de ani

„Sunt acasă la Breaza. Cel mai bun doctor chirurg din această țară mi-a deschis și mi-a scos inima, a pus-o în palmele lui, inima bătea fără să se oprească și a făcut din ea minune, a făcut-o aproape nouă.

Nu a durat operația foarte mult și iată-mă acuma operată cu mare succes! Îi mulțumesc din tot sufletul domnului doctor că a ținut inima mea bătând în palmele lui minunate. Am fost operată în cea mai bună clinică din Brașov. După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă…

A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu”, a povestit ea la o emisiune tv.

Citește și: Marina Voica, suferință de nedescris. A rămas singură tot restul vieții, din cauza unei boli

Marina Voica, despre operația suferită la inimă

Artista a dezvăluit mai multe detalii privitoare la operație. Potrivit declarațiilor făcute de ea, pe patul de spital, sub mâinile doctorului, aceasta ar fi stat în jur de 3 ore.

Citește și: La 82 de ani, Marina Voicaisi cumpără haine de pe net

„Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă.

Eu trebuie să mă mișc și sunt obligată să mă mișc după operație, nu trebuie să stau. Eu mă simt mai bine când mă mișc. Trebuie să ai foarte multă voință. Grădina mea este superbă! Am putere să am grijă și de una și de alta. Încă nu mi-a revenit pofta de mâncare, am slăbit foarte mult.

Mașinuța mea mă așteaptă, am pornit-o la prima cheie, încă pot să conduc, sunt aptă, doctorul mi-a dat voie, dar parcă nu îmi vine”, i-a mai povestit Marina Voica.

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon