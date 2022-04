Cum sună noua melodie a gemenelor de la The Cheeky Girls. Cele două au revenit după aproape 20 de ani de pauză

Gabriela și Monica, surorile de la The Cheeky Girls, s-au restras din cariera muzicală în urmă cu aproximativ 20 de ani. De atunci, gemenele au decis să își țină viața privată cât mai departe de luminile reflectoarelor, iar aparițiile lor televizate au fost destul de rare.

Pe atunci, cele două făceau furori cu hiturile lor în Marea Britanie, chiar dacă melodiile lor erau criticate de români. Touch My Bum, Take Your Shoes OF și It's a Cheeky Holiday! sunt doar câteva dintre hit-urile cu care au impresionat publicul.

După o pauză destul de mare, gemenele de la The Cheeky Girls s-au decis să revină în forță anul acesta, lansând o piesă. Internauții au fost extrem de surprinși să vadă cu cele două surori și-au reluat cariera de artiste.

Cum sună noua melodie a gemenelor de la The Cheeky Girls

Monica și Gabriela Irimia au venit cu o veste senzațională pentru fanii lor. Acestea au revenit în industria muzicală cu o nouă piesă care a generat o mulțime de reacții neașteptate și 1.863 de vizionări în 6 zile.

Melodia „Let's Have Fun” i-a încântat pe internauți. Oamenii din mediul online s-au bucurat foarte tare pentru că gemenele de la The Cheeky Girls s-au întors mai pregătite ca niciodată să intre în top cu noua lor piesă.

„Nu este deloc rău! O atmosferă pop retro de la începutul anilor 2000”, „Sunt la fel de bune ca pe vremuri” sau „Cam sălbatic. Vă transmit salutări din Turcia”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților de pe platforma YouTube.

Cu ce s-au ocupat surorile de la The Cheeky Girls până acum

De-a lungul celor 20 de ani de pauză, gemenele de la The Cheeky Girls au avut diferite apariții televizate, printre care se numără și cea din emisiunea lui nea Marin, unde au învățat să facă față provocărilor de la circ. Cele două au rămas la fel de apropiate, fiind cele mai bune prietene.

În tot acest timp, Gabriela și Monica Irimia și-au continuat cariera muzicală. Înaintea pandemiei de Coronavirus, fetele de la The Cheeky Girls au ținut turnee în Marea Britanie, locul în care muzica lor a fost foarte apreciată de public.

În anul 2015, Monica Irimia a obținut un rol important într-un documentar despre tinerii care se luptă să intre pe piața muncii din Marea Britanie și Ungaria. De asemenea, gemenele de la The Cheky Girls au apărut în ediția Channel 4 Coach Trip.

În 2016, Monica Irimia s-a decis să facă un pas important în viața sa amoroasă, motiv pentru care a decis să se logodească cu partenerul său Shaun Taylor, bărbatul care i-a „furat” inima. Soțul membrei de la The Cheeky Girls lucrează în domeniul construcțiilor.

