Te cunosc de undeva, 1 mai 2021. Ana Baniciu și Raluka, transformate în gemenele Cheeky Girls, fac furori pe tocuri uriașe

Îngrijorate pentru ceea ce urmează să se antreneze, Raluka și Ana Baniciu se pregăteau la repetiții să dea tot ce pot pentru a reuși să facă show total și să ia punctaj maxim. Mereu cu ochii pe marele premiu, cele două concurente Te cunosc de undeva știau că urmează un set de repetiții zdravene.

Raluka și Ana, hotărâte să învețe engleza gemenelor Cheeky Girls pentru Gala Românilor de Top de la Te Cunosc de Undeva!

„Aveți o provocare în această zi. Trebuie să faceți două fete”, le-a avertizat Ozana Barabancea la repetiții.

„Hai să vorbim despre psihologia Cheeky Girls. Nu există. Feel your body, move it, move it. Scoteți-vă gândurile din cap că nu tre să demonstrați nimic și pur și simplu have fun”, le-a sfătuit Cristi Iacob pe Ana și Raluka.

„E o piesă de dans, e o piesă de club, e o piesă în care ne punem trupurile în mișcare, creierele mai puțin”, a mai adăugat Cristi Iacob în culise.

„Eu nu consider că această piesă este o mare provocare pentru fete. Sunt convinsă că ele pot foarte multe lucruri frumoase să facă, au și demonstrat-o de atâtea ori și o aștept pe Rulețică să vină cu lucruri greucene”, a spus Ozana Barabancea.

Citește și: Te cunosc de undeva, 24 aprilie 2021. Pepe se transformă în Rick James și face senzație cu piesa "Super Freak"

Raluka și Ana nu au întâmpinat probleme atunci când au învățat coregrafia, fiind extrem de energice și sigure pe pașii pe care îi aveau de urmat.

Momentul incendiar al Ralukăi și Anei Baniciu de la Te Cunosc de Undeva! din 1 mai 2021

Pline de energie și complet transformate în gemenele Cheeky Girls, Ana și Raluka au început piesa în forță, având chiar și costume identice cu cele purtate de gemene în videoclip.

Cu pampoanele colorate, pe tocuri și cu fustele scurte și sexy, Ana și Raluka i-au făcut pe toți să le acorde atenție maximă, fiind fermecați de interpretarea lor.

Dansul sincron le-a ieșit de excepție, iar cele două concurente s-au simțit ca niște adolescente pe scenă.

Reacția juraților după momentul Ralukăi și Anei Baniciu din 1 mai 2021 la Te Cunosc de Undeva!

Liviu, amuzat de prestația lor, nu s-a putut abține să nu comenteze:

„De ce au cântat piesa asta? De ce au acceptat?”, le-a întrebat Liviu.

Raluka a aruncat cu pampoanele în el.

Citește și: Te cunosc de undeva, 24 aprilie 2021. Adriana Trandafir și Romică Țociu, transformați în Viorica Rudăreasa și Ionel Tudorache

„A fost shake it cu de toate, ca să zic așa”, a zis Cristi Iacob.

„Foarte colorat momentul, foarte vesel, mă bucur că ați păstrat și accentul. (...) Ați avut și sincroane”, a adăugat Andreea Bălan.

„Cam ca la Andre, nu?”, a întrebat-o Raluka pe jurata Te cunosc de undeva, stârnind hohote de râs.

„La Andre ne sincronizam. Stăteam cu biciul și ne sincronizam”, a completat Andreea.

„Mie nu-mi este rușine să spun să voi sunteți foarte talentate și (...) aici în platou v-ați simțit precum peștele în apă”, a adăugat și Ozana.

Sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, aduce suprize mari

Printre surprizele noului sezon se numără şi proiectul online „Te cunosc de undeva! After Party”. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe TV, la „Te cunosc de undeva! After Party”.

Mai exact, un episod exclusiv online, ce va putea fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii vor avea acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop!

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

Hâț 😊 Dacă vrei să intri în culisele show-ului, vezi cel mai nou episod de After Party, cu Dorian Popa: https://a1.ro/video/antena-1/te-cunosc-de-undeva-after-party/