Mioara Roman s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Oana Roman s-a asigurat că mama sa va fi condusă pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii fastuoase.

Mioara Roman a încetat din viață la vârsta de 83 de ani la căminul de bătrâni din Snagov. Aceasta fusese internată acolo în urmă cu câteva luni.

Fosta soție a lui Petre Roman a pierdut lupta cu moartea chiar înainte de a împlini 84 de ani. Ea a suferit un stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai putut să o salveze.

Mioara Roman a fost căsătorită cu Petre Roman mai bine de 30 de ani, iar în 2007 s-au despărțit. Cei doi nu au mai ținut legătura.

Citește și: A murit Mioara Roman. Fosta soție a lui Petre Roman s-a stins la 83 de ani. Oana Roman, fiica ei, mesaj emoționant

Mioara a fost jurnalist, traducător și profesor de limbă și civilizație arabă. Ea a fost întotdeauna considerată un model de eleganță și de discreție.

Aceasta a trecut prin multe dificultăți în ultima perioadă. Chiar la finalul anului trecut a suferit o intervenție chirurgicală, însă totul arăta că se recuperează bine.

Potrivit ObservatorNews.ro, aceasta suferea de o formă gravă de Parkinson și de o degenerare neurocognitivă. În ciuda suferințelor din ultimul timp, Mioara Roman a decedat în somn. Când a primit cumplita veste, Oana nu era în țară, sărbătorindu-și fiica în Egipt.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum vor fi funeraliile Mioarei Roman. Oana Roman a angajat-o pe Regina Întunericului pentru organizarea evenimentului

Cu toate acestea, Oana deja pusese la punct multe dintre lucrurile necesare înmormântării încă de la finalul anului trecut, când medicii îi dădeau doar 10% șanse de suraviețuire Mioarei Roman. Aceasta a fost ajutată de Gabriela Lucuțar, supranumită și Regina Întunericului.

„A plecat liniștită. În pace și așa cum și a dorit. Mereu a spus ca vrea să moara în somn. Și Dumnezeu i-a împlinit dorința. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace. Va fi acum alături de părinții și sora ei”, a declarat Oana Roman.

Citește și: Catinca Roman, prima declarație după moartea mamei sale. Cum va fi înmormântată Mioara Roman și cine se va ocupa de tot

Potrivit unei surse, Gabriela și Oana au vorbit timp de șase ore despre toate detaliile pentru ultimul drum al Mioarei.

Oana Roman și-a dorit o înmormântare plină de fast pentru mama sa: „Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10% șanse să supraviețuiască.

Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat.

Citește și: Ce diferență de vârstă a fost între Mioara și Petre Roman. Nu mulți știau acest detaliu

Ea mi-a cerut să fie un eveniment decent, organizat însă la superlativ, cu fast, pentru că doamna Mioara a fost o personalitate impozantă.”

Oana a avut și o cerere specială, aceea ca Gabriela să aibă grijă să o facă frumoasă pe mama sa. Regina Întunericului a precizat ce presupune o astfel de procedură:

„Oana și-a dorit cel mai mult ca eu să o fac frumoasă pe mama ei pe ultimul drum, pentru că a fost o femeie frumoasă. Îi vom face un procedeu care se numește tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție.”

Citește și: Care au fost marile iubiri ale Mioarei Roman. Cu cine a fost căsătorită 12 ani

De asemenea, Oana a dorit multe flori albe la ceremonia de înmormântare, care va fi ținută de patru preoți, dar și un număr generos de pachete pe care să le împartă ulterior persoanelor nevoiașe. Totodată, coșciugul va fi dus cu o limuzină de lux. Astfel, îi va fi adus un ultim omagiu femeii care fost întotdeauna un model de decență și eleganță.