Cele mai noi informaţii despre starea Ionelei Prodan! Cum a fost găsită artista în spital de una dintre colege: "Numai Dumnezeu din Ceruri știe ce se întâmplă cu ea"

În vârstă de 70 de ani, Ionela Prodan este internată la Spitalul Elias din București, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă la pancreas, dar și cu afecțiuni grave la nivelul inimii.

De curând, Elena Merișoreanu, una dintre prietenele bune ale Ionelei Prodan, a vizitat-o la spital şi a făcut noi dezvăluiri despre starea de sănătate a îndrăgitei cântăreţe de muzic populară.

"Voiam să o văd, să știu cum e, fiindcă o iubesc mult. Când am vizitat-o eu era cooperantă, vorbea... Era chiar şi fardată de fete, aranjată. Sincer, m-a impresionat. Noi două suntem colege, era cât pe ce să fim și cumnate… Nici nu am îndrăznit să o întreb ce are. Nu ar fi fost corect. Numai Dumnezeu din Ceruri știe ce se întâmplă cu ea”, a povestit Elena Merisoreanu.