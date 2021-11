Dan Badea și soția lui, dezvăluiri despre noul lor show digital "Coffee Break"

Dan Badea și frumosa lui soție, Mădălina, sunt o familie cu umor și au decis să se laude cu abilitățile lor în noul show digital de weekend numit Coffee Break.

Dan, prezentatorul show-ului iUmor, are propria lui emisiune, alături de soția lui, care se va vedea pe AntenaPLAY în fiecare weekend.

Pus la zid de prezentatorii Observatorului, Dan Badea a trebuit să povestească cum e cu cadourile pe care I le dăruiește soției, după ce au vizionat un scurt moment de stand-up cu comediantul, de la iUmor. Mădălina a mărturisit că nu e pretențioasă atâta timp cât primește diamante.

Citește și: Dan Badea, dezvăluire neașteptată! Ce a făcut după ce a fost admis la teatru: „A fost memorabil”

“Eu sunt un romantic incurabil. Am și pentru cine și de ce. Și mi se pare absolut normal să îți tratezi jumătatea ca pe o prințesă, ca pe o regină”, spune Dan.

După ce au vorbit despre cine e cel mai romantic în familia lor și despre cum s-a născut iubirea dintre ei, Mădălina și Dan au povestit și cum a luat naștere noul lor proiect, Coffee Break.

Cum a luat naștere noul proiect al lui Dan Badea

“Eu vin din fața televizorului, eu sunt telespectatoare. Și am văzut oameni la televizor, am văzut vedetele de atâția ani și mi-am format o imagine. Datorită lui, prin intermediul lui, am cunoscut oameni și în spatele camerelor și era destul de diferit. De cele mai multe ori pe pozitiv, câteodată pe negativ”, povestește Mădălina.

“Am aflat niște povești…De exemplu am stat în curte la Fodor la grătar, am stat în curte la Nadine la grătar și la toți prietenii lui și am auzit niște povești extraordinare, la care am râs cu lacrimi. (…) Eu venind din fața televizorului am zis că oamenii de acasă trebuie să afle aceste povești. Cum facem? Îii aducem la noi în emisiune, le dăm o cafeluță, îi deschidem pentru că alături de noi ei chiar se deschid și chiar dau din casă, iar eu știu exact ce să îi întreb”, a mai adăugat Mădălina Badea.

Citește și: Super Neatza, 9 noiembrie 2021. Mădălina și Dan Badea, super emisiune pe AntenaPLAY! Nu rata "Coffee Break" în fiecare vineri!

“Sunt anumite aspect pe care nu le știe nimeni și spuse de noi au părut foarte naturale, nu s-a ferit nimeni de nimic și chiar ne-au spus ‘domne, am uitat că e o filmare. Efectiv ne-am simțit atât de bine’. Chiar ne sună după”, a mai spus și Dan Badea.

Comediantul a povestit că la noua lor emisiune nu vin doar prieteni și că vor fi invitați și persoane pe care nu le cunosc.

“A venit un om pe care l-am cunoscut la o petrecere, la alți prieteni (…) și nu-l știam atât de bine, dar doamna a fost extraordinară”, a povestit Dan, referindu-se la Jador.

“Cam o săptămână am stat și m-am documentat, am căutat toate informațiile despre Jador”, a adăugat Mădălina.

Coffee Break va fi pe AntenaPLAY, în fiecare sâmbătă la or 12:00.