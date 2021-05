Dana Budeanu, într-o rochie extrem de scurtă și cu decolteu adânc. Creatoarea de modă face furori pe internet

Dana Budeanu își etalează formele ori de câte ori are ocazia și se mândrește cu un trup de invidiat la 41 de ani. Mai mult, silueta perfect definită este pusă în evidență de ținute cu adevărat spectaculoase pe care și le creează singură.

Designerul a postat o imagine în care apare îmbrăcat într-o rochie neagră mulată și extrem de scurtă, care lasă la vedere picioarele lungi și atent lucrate, dar și un decolteu amplu. Lookul este completat de o pereche de tocuri negre, înalte și de o coafură lejeră.

Accesoriile aurii au încununat ținuta specială propusă de creatoarea de modă. Ipostaza în care s-a lăsat fotografiată dă de înțeles că Dana Budeanu a fost atentă să nu aibă parte de un accident vestimentar. Ceatoarea își ține cu atenție rochia pentru a nu lăsa la vedere detalii picante.

Citește și: Celebra creatoare de modă a postat o poză rară cu gemenele ei. Cum arată fiicele Danei Budeanu

Aceasta a pus în descriere un mesaj despre libertate, pe care îl transmire ori de câte ori are ocazia: "libertatea nu este un filtru".

Nu doar moda a făcut-o celebră, ci și conținutul pe care îl crează în mediul online. Aceasta a ajuns la un număr de aproximativ 40 de milioane de vizulizări pe toate platformele din social media.

Cine este Dana Budeanu și ce studii are

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și soțul ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Citește și: Dana Budeanu, rochia cu spatele gol care a încins imaginația fanilor. Cum s-a fotografiat designerul

Designerul de modă a studiat Marketing și Management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

După ce a început să creeze diverse ținute, designerul de modă a declarat că multe dintre creațiile sale au fost purtate de vedete faimoase precum Jessica Biel, Jennifer Lopez, Eva Longoria, iar din România, Andra, Corina și Mihaela Rădulescu.

Citește și: Dana Budeanu, selfie fără filtru. Cum arată celebra creatoare de modă atunci când nu folosește trucuri de editare

În prezent, creatoarea de fashion deține 4 firme numite Love is flying SRL, Love is glowing SRL, Love is gipsy SRL și Love is flirtatious SRL.

Pe lângă modă, Dana Budeanu se ocupă și de stil. Faimosul designer stârnește mereu controverse, fiind unul dintre cei mai importanți critici de modă din România. În episoadele emisiunii sale pe care le postează pe YouTube, designerul de modă explică trendurile actuale și desfințează trendurile din modă care ar trebui uitate.

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon