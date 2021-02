Doar ea putea purta o rochie atât de scurtă, cu volane. Ținuta Danei Budeanu a pus fanii pe jar

Dana Budeanu nu se sfiește să își etaleze formele, purtând ținute ce îi pun mereu în valoare silueta. De această dată, creatoarea de modă în vârstă de 41 de ani, și-a uimit fanii de pe contul său de Instagram cu o rochie neagră, cu volane în partea de jos.

Rochia cu bretele late, extrem de scurtă, îi pune în valoare picioarele lungi și tonifiate, semn că designerul vedetelor muncește din greu pentru a se menține în formă. Nu oricine poate purta o asemenea rochia, dar Dana Budeanu arată spectaculos în ea. La rochia care ar putea fi considerată “little black dress”, Dana Budeanu a asortat o pereche de sandale cu toc cui, cu multe barete aurii încrucișate.

Cu un machiaj minimal și o coafură lejeră, creatoarea de modă a făcut suflarea masculină să ofteze, cu un așa fizic de invidiat. În doar 4 ore fotografia a strâns peste 6.300 de like-uri. La descrierea ei, Dana Budeanu a adăugat, în stilul său caracteristic :“ I don t believe in magic..I am magic”.