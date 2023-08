Dana Budeanu, ipostaza de senzație în care a apărut la plajă. Cum arată aceasta în costum de baie

Dana Budeanu a apărut într-o ipostază de zile mari pe rețelele de socializare, în costum de baie. Aceasta a ținut să le arate fanilor cât de bine se distrează ea la mare.

Dana Budeanu a devenit celebră în urmă cu mai mulți ani, însă pare că faima a luat-o prin surprindere, după succesul pe care canalul ei de Youtube l-a avut în ultimii ani. Aceasta moderează o emisiune online intitulată Verdict!

Dana Budeanu, senzuală la plajă, în costum de baie. Cât de bine a arătat și cum s-a pozat

Aceasta a apărut într-o ipostază de zile mari la plajă, îmbrăcată într-un costum de baie sexy, care i-a pus în valoare picioarele perfecte. Fanii acesteia au putut observa cât de bine arată aceasta și cât de sexy a avut curajul să apară în mediul online.

Aceasta se bucură de zile libere și de vreme frumoasă la mare, unde a mers să se relaxeze. Iată în ce ipostază de zile mari a apărut ea:

Într-una dintre postările anterioare, ea le-a arătat internauților cum arată tot costumul ei de baie:

Dana Budeanu, fostă Guțilă, este fosta soție a jurnalistului Radu Ion Budeanu, fondatorul publicațiilor Ciao și Click. În prezent, acesta este căsătorit cu Cristina Săvulescu. Dana Budeanu și soțul ei s-au cunoscut când el avea 21 de ani, iar ea 22 și s-au iubit foarte mult. Din nefericire, ei au divorțat în urmă cu 8 ani. Din acest mariaj, Dana Budeanu are două fete.

Designerul de modă a studiat marketing și management la Royal Holloway of London, iar apoi a absolvit un master în Business European la London School of Economics. Dana Budeanu are și studii doctorale la University College London. Acesta are doctoratul în integrare europeană.

Ce studiu vrea Dana Budeanu să se facă după ce UE a listat consumul greierilor de casă

Recent, Dana Budeanu a avut comentarii ferme cu privire la o decizie a Uniunii Europene privind introducerea unor noi „alimente de consum" pentru populație și anume, consumul greierilor de casă.

Vedeta a dezvăluit că transformarea greierilor de casă în alimente este un „cretinism” lăudat de progresiștii care vor să ne facă să mâncăm insecte și cai verzi pe pereți, după cum s-a exprimat Dana Budeanu, potrivit Fanatik.

Totodată, vedeta nu crede că oamenii vor începe să mănânce greieri, dar acest lucru va fi făcut de către progresiști, persoane pe care le acuză că nu se spală și vor să stea în frig.

„Mi se pare un cretinism. Ni se dau aşa nişte subiecte de rostogolit, trebuie să fim deschiși. Ăsta este progresismul, știți? Trebuie să fim deschiși acum pentru a mânca insecte şi cai verzi pe pereți.”, a spus Dana Budeanu.