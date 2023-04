Dana Nălbaru susține că fiul ei de șapte ani se pregătește de Bacalaureat. Care e motivul pentru care copiii ei nu merg la școală

Dana Nălbaru a fost invitată la podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, acolo unde a oferit mai multe detalii despre viața personală și de familie, dar și despre fosta trupă Hi-Q. După o absență de aproape opt ani, fosta cântăreață a reușit să capteze atenția publicului, din nou, datorită celor mai recente declarații.

Dana Nălbaru, despre preocupările fiului ei în vârstă de șapte ani: „Este o provocare”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au împreună trei copii: pe Sofia, Roxana și Kadri. Dacă cele două fiice au mers o vreme la școală, până ca cei doi părinți să le retragă din sistemul de învățământ, Kadri, fiul cel mic, nu a fost înscris deloc.

Deși nu a fost niciodată la o școală normală, se pare că băiețelul Danei Nălbaru este foarte dotat din punct de vedere intelectual, mama lui dezvăluind că nu are nevoie de învățământul tradițional. În cadrul aceluiași podcast moderat de către Mihai Morar, fosta cântăreață a dezvăluit că fiul ei, în vârstă de șapte ani, o uimește cu inteligența ieșită din comun.

Pe lângă fizica și chimia pe care a învățat-o încă de la vârsta de cinci ani, Dana Nălbaru a dezvăluit că băiatul se pregătește intens pentru examenul de Bacalaureat și ulterior, chiar intrarea la o facultate:

„Băiețelul meu este foarte tare. Are șapte ani și jumătate. I-am căutat profesor de fizică-chimie și i-am găsit, însă nu au rezonat. Băiețelul meu este deosebit. Sunt fericită că mi l-a dat Dumnezeu și învăț mereu lucruri de la el. Toți copiii mei sunt diferiți, Sofia, Roxana, Kadri. Fiecare are ceva special, dar Kadri, fiind atât de inteligent, este o provocare. Mereu vrea să învețe ceva nou și atunci ne provoacă și pe mine, și pe Dragoș. Știe fizică, chimie. E un copil tare de tot. Sofia are aproape șase ani de când învață acasă și Roxana, doi ani. Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt. El, acum, învață pentru examenul de Bacalaureat, un test care îți asigură intrarea la anumite facultăți.”, a povestit Dana Nălbaru în podcastul lui Mihai Morar, citată de Adevărul.

Cuvintele de laudă ale Danei Nălbaru pentru fiul ei nu s-au oprit aici, ea dezvăluind că băiatul lor are citite, până acum, mii de cărți, având o fire extrem de curioasă:

„O facem mai mult de <<fun>>, că îi place foarte mult. Are sute de cărți citite. Pentru noi e ceva normal. E un copil vesel, care se joacă, însă mintea lui asimilează foarte repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară. Mă blochează cu întrebările care țin de știință sau matematică. E haios să ai așa un copil. Se distrează foarte bine. Nu trebuie să îi repeți de două ori. Avea cinci ani când a început să studieze chimia. Își alege singur cărțile, iar eu, de multe ori nici, nu știu ce citește.”, a mai explicat fosta cântăreață, potrivit surselor citate mai sus.

Care e motivul pentru care copiii Danei Nălbaru nu merg la școală: „Nu-i oblig”

Dana Nălbaru și soțul ei și-au retras copiii de la școală, considerând că sistemul de tip „homeschooling” este mult mai eficient decât cel tradițional. Cei doi soți au ajuns la concluzia că metodele pe care ei le aplică acasă sunt mult mai benefice pentru dezvoltarea celor mici, comparativ cu principiile competitive promovate de școala tradițională, potrivit Spynews.

În plus, Dana Nălbaru a dezvăluit, în cadrul aceluiași podcast, că niciodată nu-și obligă copiii cu nimic, nici măcar când vine vorba de mersul la școală sau de orientarea religioasă, în ciuda faptului că ea s-a pocăit în urmă cu mai mulți ani:

„Nu, nu-i oblig pe copiii mei să facă nimic. Copiii mei nu au fost obligați nici să meargă la școală. Ei învață liber. Nu oblig pe nimeni să creadă ce cred eu sau să facă ce fac eu. Sper doar ca, prin faptele mele sau prin cuvintele mele, copiii mei sau prietenii mei vor schimba ceva în viața lor ca să fie la fel de liniștiți. Mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă ce am înțeles eu.”, a mărturisit Dana Nălbaru în cadrul podcastului moderat de către Mihai Morar, citată de Libertatea.

