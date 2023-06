Dana Roba a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj emoționant. Ce regrete are și ce operații trebuie să-și facă

Dana Roba a revenit pe rețelele de socializare cu o postare în care a vorbit despre regretele pe care le are din momentul în care soțul ei a lovit-o brutal cu un ciocan.

Dana Roba a revenit pe rețelele de socializare și a marcat acest moment cu o postare în care a apărut alături de fiica ei și un mesaj emoționant cu privire la tragedia pe care a suferit-o.

„Ultima fotografie în care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț fără că să îmi zică nimic în seară respectivă.

Mereu când nu ne înțelegeam îmi spunea: mai bine te văd moartă decât să divorțezi de mine.

Eram înainte cu 2 zile de divorțul pe cale amiabilă pe care l-am plătit eu, 800€.

Acum mă refac ușor, și m-ai am nevoie de încă 3 operații chirurgicale. 2 pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreapta pt că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra.

Voi lupta pentru copiii mei și consider că Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie în viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult.❤️❤️

Va iubesc și mă gândesc la voi. Când mă fac bine voi face un live aici pe Instagram”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Ce spun apropiații despre starea de sănătate a Danei Roba. Declarații sfâșietoare

Prieteni din anturajul Danei Roba sunt înmărmuriți de situația gravă în care se află aceasta, după ce a fost victima celui care îi este soț. Bărbatul ar fi premeditat atacul, spun anchetatorii, după ce Dana Roba i-a cerut divorțul, tot el a fost cel care a alertat 112 după ce a conștientizat starea gravă în care se afla soția lui în noaptea cumplitului atac. Agresorul este cercetat acum pentru tentativă de omor.

După ce a ieșit din operația de nouă ore, intervenție care a avut loc la un spital din Timișoara, Dana Roba a putut răspunde întrebărilor adresate de anchetatori doar clipind din ochi sugerând răspunsurile “da” și “nu”. Ea se află în incapacitatea de a-și folosi membrele și picioarele, la fel și funcția vorbirii din cauza loviturilor brutale suferite în urma atacului. Ultimele detalii despre starea sa de sănătate sunt incerte, potrivit prietenilor din anturajul său. Personalul medical este rezervat în ceea ce privește refacerea completă a victimei.

„Dana a ieșit din operație, dar încă nu se poate pronunța nimeni dacă va fi bine sau nu. Nu se știe dacă își mai revine și nici care va fi starea ei pe viitor. Numai dacă face Dumnezeu vreo minune…A ieșit din operația aia care a durat vreo nouă ore. Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea referitor la care va fi starea ei pe viitor. Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă, dacă va rămâne o legumă, dacă va fi bine. Toate filmulețele cu ea au devenit virale, tot orașul vorbește despre asta. Nu are voie nimeni să intre la ea momentan. Eu am mai vorbit cu sora ei și am înțeles că trebuie să meargă să vadă fetele și pe Dana. Nu știu dacă îi vor da voie să urce la ea în salon”, a spus Alina Radi, potrivit publicației Fanatik.