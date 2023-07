Dana Roba, apel umanitar pe internet, după externare. Ce mesaj le-a transmis celor care vor să o ajute

Dana Roba a fost externată din spital în urmă cu câteva zile, iar acum lansează un apel umanitar. Ce mesaj le-a transmis fanilor din mediul online.

Dana Roba s-a externat din spital de câteva zile bune deja și este activă pe platformele de socializare. Mii de oameni au scris gânduri bune pentru make-up artist de când s-a aflat vestea că a fost bătută cu bestialitate. Astfel, pentru că mulți au rugat-o pe Dana să-și deschidă un cont de donații, a luat în seamă acest sfat și a decis să-și deschidă un cont.

Mesajul scris de Dana Roba în mediul online după ce și-a deschis un cont de donații

Dana Roba mai are mult de recuperat după bătaia cruntă încasată de la soț. Make-up artistul a dezvăluit că mai are de făcut două operații pentru reconstrucția feței și o operație la mâna dreaptă.

Astfel, Dana Roba le-a scris fanilor din mediul online că cei care doresc să o ajute, o poate face donând în contul ei personal.

„Pentru cele care doresc să-mi fie alături și m-au rugat să îmi deschid un cont pe numele meu în lei. Acesta este contul mei și vă mulțumesc pentru toată susținerea”, este mesajul scris de Dana Roba în mediul online.

În urmă cu câteva săptămâni s-a mai încercat o strângere de fonduri, inițiată de sora Danei Roba. Însă la scurt timp au apărut neînțelegeri în familie din cauza acelui apel umanitar, astfel că, Lidia a decis să șteargă postarea.

Potrivit surselor, frații Danei Roba au interpretat greșit acest gest.

„A ieșit o cearta mare în familia Danei pentru că sora ei a facut un cont de donații, pentru Dana, gândindu-se că aceasta nu va putea să muncească o perioadă lungă. Frații ei s-au supărat, că au spus că lumea îi va acuza că sunt milogi și cerșesc. Nu au fost de acord cu acest cont”, a declarat o sursă apropiată pentru VIVA!

La scurt timp de la externarea din spital, Dana Roba a vorbit pentru prima dată despre clipele de groază prin care a trecut.

„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. (...) Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață”, a declarat Dana Roba, la România TV.

„Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort”, a mai spus Dana Roba, potrivit sursei menționate anterior.