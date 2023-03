Dana Săvuică a dezvăluit ce recomandări a primit de la medic după operația de micșorare a bustului: „Am scutire medicală”

Cu fiecare ocazie, Dana Săvuică a vorbit deschis despre operația de micșorare a bustului, dezvăluind atât motivele care au condus-o la aceasta decizie, cât și rezultatul. Iar pentru că s-a simțit „datoare” să împărtășească cu urmăritorii săi și procesul de recuperare, vedeta a relatat despre recomandările primite de la medic.

Care sunt recomandările pe care Dana Săvuică spune că le-a primit de la medic

Dana Săvuică a trecut printr-o operație de micșorare a bustului, care a fost realizată cu succes, motiv pentru care a plecat chiar de a doua zi de la spital, potrivit elle.ro. În plus, blondina a mai adăugat că a primit din partea medicilor toată atenția și grija de care a avut nevoie.

Acum, la câteva zile de la operație, femeia de afaceri a oferit mai multe detalii legate de intervenție, de felul în care se simte, dar și legate de perioada de recuperare:

„Sunt o dovadă vie că operație de reducție și de lifting a sânilor naturali, nu vorbim despre implanturi, este o operație complicată, dar nu este dureroasă și a doua zi am plecat pe picioarele mele de la spital. (…) Mă simt foarte bine, nu am dureri, chiar mă simt foarte bine și mi s-a luat așa o piatră de pe inimă și de pe piept.”, a mărturisit Dana Săvuică pentru Playtech Știri./„Nu am voie să conduc mașina o lună de zile. Nu am voie să port centura șase luni de zile, mi-a zis doctorul. Am scutire medicală!”, a mai adăugat vedeta.

Cu toate acestea, imediat după operație, blondina a mai transmis câteva cuvinte lămuritoare cu privire la intervenția suferită, asta pentru a nu-și ține urmăritorii prea mult în suspans:

„Vă sunt datoare și cu un mesaj după operație. Totul a decurs bine (…) Mă uit în jos și îmi place ceea ce văd. Domnul doctor a sunat personal la spital și a spus că trebuie să-mi pun bustiera imediat. Bustiera medicală care susține sânii și ajută la refacerea lor. Mi s-a spus că trebuie să stau cu ea non-stop, cel puțin două luni de zile. Acum începe recuperarea: mișcare formală, fără să car greutate, trebuie să port bustiera non-stop. Operație de lifting și reducție a sânilor naturilor. Pentru cei care m-au întrebat dacă mi-am schimbat silicoanele.”, a mai spus aceasta, citată de click.ro.

Care a fost motivul pentru care Dana Săvuică a apelat la o astfel de intervenție: „Au explodat”

Dana Săvuică a dezvăluit și care a fost motivul pentru care a simțit să facă o astfel de operație. Ea a mărturisit că, odată cu intrarea la menopauză, sânii ei au devenit mult mai grei, motiv pentru care îi dădeau dureri:

„În afara faptului că sunt femeie și vreau să arăt bine în corpul meu și să mă simt bine în corpul meu, în primul rând, am făcut această operație, pentru că de câțiva ani buni de zile, mai ales de când am intrat la menopauză, nu știu ce s-a întâmplat cu sânii mei, dar au explodat. Pur și simplu s-au îngreunat și îmi dădeau dureri mari cervicale și voi știți că eu am făcut deja o operație pe coloană, nu vreau să ajung la a doua operație pe coloană. Și am preferat să îmi fac sânii și pentru sănătate și pentru partea estetică.”, a explicat Dana Săvuică, potrivit surselor citate mai sus.

