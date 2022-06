Dani Mocanu este într-o relație și are planuri de viitor. Ea este iubita manelistului și nu se încadrează deloc în standarde

Dani Mocanu și-a anunțat fanii din mediul online prin intermediul unui live de pe rețelele de socializare că este într-o relație. În cadru a apărut și femeia pe care manelistul o strânge în brațe. Acesta a făcut o serie de dezvăluiri despre tânăra alături de care formează un cuplu și a mărturisit că are planuri de viitor cu ea.

Dani Mocanu este oficial într-o relație. Femeia pe care a declarat că o iubește este os urpiză pentru toată lumea

Contrar a celor pe care le-a dezvăluit de-a lungul timpului, Dani mocanu și-a făcut o relație cu o femeie care nu se încadrează deloc în standardele bine cunoscute și mai ales cele invocate de manelist într-un interviu, care a stârnit controverse. Acesta a spus că îi plac femeile care au o altă meserie, subliniind și un comportament specific femeilor cu moravuri ușoare.

Ei bine, apariția lângă domnișoara alături de care trăiește o poveste de dragoste, a stârnit un val de reacții. Tânăra blondă este o femeie extrem de finuță, care nu pare să fie abonata cabinetelor de medicină estetică și care nu seamănă p deloc cu femeile pe care le-a avut Dani Mocanu până în prezent.

Acesta a dezvăluit că o iubește și nu a ezitat să-și arate gesturile de tandrețe în fața sa. El a spus că și-a găsit o femei care îl iubește exact așa cum merită, a descris-o ca fiind cuminte pe care vrea să o plimbe în toată lumea și căreia vrea să îi facă viața frumoasă.

Manelistul plănuiește să plece alături de ea într-o vacanță, alături de fetele lui și să trăiască ceea ce până acum nu a avut ocazia, alături de o femeie care îi oferă tot și alături de care are planuri mărețe.

"(..) O iubesc și mă iubește. Este o femeie frumoasă, deșteaptă, cuminte, bună la pat, care mă iubește și pe care o iubesc. Ne iubim pot spune. (...) Mâine plec într-o vacanță cu ea și fetiței. O să le fac viața un vis. Ne stă bine?", a spus Dani Mocanu despre noua sa parteneră.

Care e suma minimă pe care o cere Dani Mocanu pentru a cânta la un eveniment

Dani Mocanu e hotărât să nu mai cânte la evenimente dacă onorariul nu este unul pe măsură. Cântărețul de manele a explicat, pentru sursa citată anterior, care este suma pentru care va accepta să-și piardă nopțile.

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu.

Se pare că, până acum, cântărețul de manele alegea să încingă atmosfera pentru 3.000-4.000 de euro pe oră.

”Nu vreau să vorbesc prostii și nu e o laudă, e o realitate și, până la urmă, am muncit pentru banii ăștia, deci îmi permit să refuz asemenea oferte. Prefer să stau lângă copiii mei decât să merg prin străinătate sau pe la evenimente unde toată lumea este beată sau drogată și eu trebuie să stau să-i suport pe toți.

Astfel că prefer să cânt pe bani mai mulți, chiar dacă am evenimente mai puține și să cânt oamenilor care-mi oferă mai mult respect.

Nu e o decizie pe care am luat-o pentru că aș fi avut vreo problemă cu cineva, e luată strict din punct de vedere financiar, dar și pe baza legăturii dintre mine și familia mea.

Copiii mei nu sunt obișnuiți cu bani mulți! Sunt obișnuiți să nu le lipsească nimic, dar nu cu bani foarte mulți. Nu au cerut ceva și nu le-am dat, dar nu vorbim de lucruri foarte scumpe. Nu sunt genul de părinte care le îmbracă de la nu știu ce firme și să dau sute de mii de euro pe haine pentru că mi se pare o prostie și le învăț prost și le stric viitorul.”, a mai spus artistul pentru Cancan.

