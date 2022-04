Dani Mocanu, primele declarații după ce a fost implicat în accidentul rutier din Râmnicu Vâlcea. Ce a transmis manelistul

Momentul în care autovehiculului istoric în care se afla Dani Mocanu lovește două mașini parcate din Râmnicu Vâlcea a devenit rapid celebru în mediul online. Cântărețul ar fi filmat un videoclip în ziua respectivă, iar atunci când s-a produs incidentul acesta se afla la o plimbare prin oraș.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară pe rețelele sociale. La scurt timp de la evenimentul neașteptat, manelistul a oferit primele declarații pentru a lămuri pe toată lumea în ce circumstanțe s-a produs accidentul.

Dani Mocanu, prima reacția după ce a fost implicat în accidentul de la Râmnicu Vâlcea

Dani Mocanu a explicat motivul pentru care s-a produs evenimentul neașteptat din Râmnicu Vâlcea. Cântărețul a dezvăluit că „oamenii sunt răi” pentru că au început să filmeze și să susțină că acesta conducea autovehiculului istoric.

„Eu eram în acel tanc. Am fost toată ziua cu tancul respectiv la o mică plimbare prin Râmnicu Vâlcea. Am fost să realizez un videoclip în oraşul respectiv. Din păcate am făcut şi un mic accident, după cum aţi văzut în filmarea respectivă. Ceea ce vreau să subliniez este că oamenii sunt răi. Imediat cum au văzut că am atins acolo în parcrea respectivă două maşini, imediat au postat şi au susţinut că eu conduceam. Nu conduceam eu. Pur şi simplu eu eram deasupra tancului, iar la volan se afla proprietarul tancului. Omul din câte am văzut eu, a evitat un copilaş care îmi făcea poze.

Erau oameni care făceau poze, să îl vezi pe Dani Mocanu cu un tanc prin Râmnicu Vâlcea, nu vezi în fiecare zi. Au scos telefoanele şi au început să filmeze şi încercând să evite un incident mai neplăcut, omul a tras de volan şi asta este, a atanis două maşini în parcare. A vrut să evite un copilaş. Am vorbit cu proprietarii maşinilor, s-a rezolvat. A fost o înţelegere la faţa locului. Am sunat şi noi la poliţie, am informat de cele întâmplate, dar proprietarii s-au înţeles între ei. Legat de videoclip, rămâneţi aproape pentru că veţi vedea ceva ce nu aţi mai văzut în România”, a declarat manelistul, conform observatornews.ro.

De asemenea, Dani Mocanu a declarat că a rezolvat problema și cu proprietarii mașinilor avariate, care au acceptat să rezolve situația pe care amiabilă. Cântărețul a susținut că a sunat și la poliție pentru a înștiința autoritățile cu privire la tot ce s-a întâmplat, însă nu a fost cazul ca acestea să intervină la fața locului.

În ciuda celor întâmplate, Dani Mocanu nu a ezitat să vorbească despre cariera sa profesională și viitoarele proiecte. Manelistul a ținut să își anunțe fanii să se pregătească pentru că urmează să le facă o surpriză uriașă.

