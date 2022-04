Verdict final pentru Dani Mocanu. Ce pedeapsă definitivă a primit pentru incitare la ură împotriva femeilor

Lovitură după lovitură pentru Dani Mocanu, cu doar o zi înainte de Paște. Celebrul manelist a primit verdictul final în procesul în care a fost dat în judecată, pe motiv că a incitat la ură împotriva femeilor, în videoclipul unei piese lansate în 2019.

Pedeapsa definitivă primită de Dani Mocanu pentru incitare la ură împotriva femeilor

La finalul acestei săptămâni, Magistraţii Curţii de Apel Piteşti s-au pronunțat definitiv cu privire la procesul ce îl implică pe manelistul Dani Mocanu. El a fost dat în judecată, după ce a lansat piesa „„Curwa”, iar acum este bun de plată.

Piesa manelistului nu doar că denigrează sexul feminin, așa cum sugerează și titlul, dar incită și la acte de ură și violență împotriva femeilor, astfel că acestaa fost reclamat, în urmă cu doi ani, la CNCD (Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării), în baza versurilor melodiei. Din aprilie 2019 și până în prezent, videoclipul melodiei a strâns peste 23 de milioane de vizualizări pe Youtube.

În luna aprilie a anului trecut, Judecătoria Piteşti îl condamnase pe Dani Mocanu în primă instanţă în acest dosar la o amendă penală de 15.000 de lei pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la ură sau discriminare. În plus, magistraţii au dispus în urmă cu un an și executarea unei pedepse cu închisoarea, de 6 luni, în regim de detenție, care reprezenta o condamnare mai veche, pentru că videoclipul incriminator ar fi fost lansat în perioada de supraveghere pentru o sentinţă anterioară.

Ulterior, manelistul a făcut apel, care i-a fost admis, iar sentința penală respectivă a fost parțial desființată, iar acum a primit pedeapsa definitivă.

Dani Mocanu a aflat că îi va fi confiscată suma de 34.136 dolari, încadrându-se în drepturi de publicitate aferente videoclipului. Tot prin sentinţa definitivă a Curţii de Apel Piteşti, platforma YouTube este obligată să retragă videoclipul lui Dani Mocanu, precum şi toate videoclipurile asemănătoare.

De asemenea, el este obligat să plătească suma de 6.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 5000 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale de către anchetatori și autorități.

Ce a postat Dani Mocanu pe Instagram după decizia magistraților

Deși până acum, nu a avut nicio reacție la sențina definitivă pe care a primit-o, Dani Mocanu a postat câteva fotografii pe contul lui de Instagram, prin care pare că transmite un mesaj. Ieri, el a urcat pe InstaStories un clip din vacanță, din Iitalia și a distribuit o fotografie în care face referire la pilda lui Daniel din Biblie.

„Știți povestea lui Daniel când a fost aruncat in groapa cu lei ??? Dacă nu o știți citiți Biblia !!! La fel e si cu acest Daniel din poza … e aruncat de viața in toate problemele si toate relele dar nimic nu se atinge de el ! In fine … Dumnezeu sa fie cu voi toți prieteni dragi ! Mulțumim Lui pentru tot - AMIN –”, a scris manelistul pe Instagram.

