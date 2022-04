Momentele cele mai grele din copilăria lui Dani Mocanu. A vorbit despre traumele din trecutul lui: „Îmi era rușine de ceilalți”

Dani Mocanu s-a pozat într-un magazin de încălțăminte de firmă și a dezvăluit faptul că el nu a avut o copilărie destul de frumoasă, dat fiind faptul că nu avea bani să-și cumpere hainele pe care li se dorea de fiecare dată.

Dani Mocanu, despre copilăria grea pe care a avut-o. Ce a transmis acesta pe rețelele de socializare

Dani Mocanu a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre faptul că în copilărie el nu avea tot ce-și dorea, iar acest lucru l-a făcut să se simtă inferior față de alți copii din anturajul său.

„Îmi aduc aminte când eram mic și nu aveam bani. Nu îmi permiteam haine de firmă cum vedeam la alți copii. Umblam cu adidași chinezești și îmi era rușine de ceilalți. Azi dau mii de euro pe haine și îmi dau seama că toți acei ani m-am simțit inferior degeaba”, a scris Dani Mocanu pe rețelele de socializare.

„Nu haina îl face pe om și nu asta înseamnă a fi fericit și împăcat sufletește. Așadar, luptați pentru visul vostru, dar nu vă lăsați amăgiți de aceste lucruri de nimic care nu vă aduc nicio bucurie. Luptați să ajungeți cineva … azi dacă merg și desculț pe o strada plină de noroi toată lumea mă salută. Fiindcă da …. sunt cineva !!! Să vă ajute Dumnezeu să vedeți adevăratele valori si adevăratele realizări ale vieții 🤍🙏”, a mai adăugat manelistul.

Care e suma minimă pe care o cere Dani Mocanu pentru a cânta la un eveniment

Dani Mocanu e hotărât să nu mai cânte la evenimente dacă onorariul nu este unul pe măsură. Cântărețul de manele a explicat, pentru sursa citată anterior, care este suma pentru care va accepta să-și piardă nopțile.

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu.

Se pare că, până acum, cântărețul de manele alegea să încingă atmosfera pentru 3.000-4.000 de euro pe oră.

”Nu vreau să vorbesc prostii și nu e o laudă, e o realitate și, până la urmă, am muncit pentru banii ăștia, deci îmi permit să refuz asemenea oferte. Prefer să stau lângă copiii mei decât să merg prin străinătate sau pe la evenimente unde toată lumea este beată sau drogată și eu trebuie să stau să-i suport pe toți.

Astfel că prefer să cânt pe bani mai mulți, chiar dacă am evenimente mai puține și să cânt oamenilor care-mi oferă mai mult respect.

Nu e o decizie pe care am luat-o pentru că aș fi avut vreo problemă cu cineva, e luată strict din punct de vedere financiar, dar și pe baza legăturii dintre mine și familia mea. Copiii mei nu sunt obișnuiți cu bani mulți! Sunt obișnuiți să nu le lipsească nimic, dar nu cu bani foarte mulți. Nu au cerut ceva și nu le-am dat, dar nu vorbim de lucruri foarte scumpe. Nu sunt genul de părinte care le îmbracă de la nu știu ce firme și să dau sute de mii de euro pe haine pentru că mi se pare o prostie și le învăț prost și le stric viitorul.”, a mai spus artistul pentru Cancan.ro.

