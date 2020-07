Dani Oțil, despre cum va arăta înmormântarea lui Răzvan Simion, organizată de el: „Aduc lăutari, tot ce ți-a plăcut toată viața”. Glumele matinalilor au devenit virale

În plus, Dani Oțil nu s-a oprit aici, ci a continuat să explice de ce preferă înmormântările mai mult decât nunțile sau botezurile, dar a și glumit pe seama faptului că el se va ocupa de tot la înmormântarea lui Răzvan Simion.

A fost un moment plin de umor (negru, pentru unii), ce i-a făcut pe toți cei prezenți în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” să râdă cu lacrimi.

„Am aflat câteva lucruri interesante, anul ăsta dacă te însori nu ai voie cu dans! Asta uram cel mai tare. Nu te mai cheamă la horă, nu mai vin toți mesenii transpirați să te pupe. Fugeam pe sub mese de ei.

N-am mai fost la o nuntă de la nunta Deliei. La botez la frate-miu am stat jumate de oră. La nuntă am stat două ore, să mă vadă rudele. La trei petreceri nu îmi place să particip: nuntă, botez și înmormântare. La înmormântare, fiindcă oricum nu afli că vin, am hotărât că oricum nu contează. Dintre toate, dacă e să mă întrebi pe mine, la înmormântare totuși aș veni fiindcă nu trebuie să dai nimic. Mai pleci cu un prosop, o cană, o lingură.