„Bebeto??”. Dani Oțil și iubita lui și-au pus fanii pe jar cu ultima poză! Ce detaliu s-a văzut

citește și: Dani Oțil își „ceartă” iubita și o ia de coc! Ce reacție are Gabriela! „Nu-ți mai arăta buricul”

„Vă potriviți, chiar semănați aș putea spune. Poza este superbă, exprimă dragostea frumoasă dintre voi!! Să fiți fericiți!!”, „Frumoșilor! Să ajungeți la adânci bătrâneți și să vă iubiți la fel de mult! 😘🤗😘”, „Bebeto??”, „Asta am simțit și eu când am văzut poza. O sa aibă un bebe!!”, „Yeah...I think she is pregnant...În poza asta e mai mult de o dragoste în 2. 1🙏”, „Poza asta face cât 1000 de cuvinte!!😘”, sunt doar câteva dintre reacțiilor fanilor, dar au presupus că ipostaza tandră în care s-au pozat cei doi poate fi un indiciu că Gabriela Prisăcariu este însărcinată.

Totuși, de la supoziții și până la adevăr mai e cale lungă, așa că deocamdată nu putem decât să așteptăm ca Dani Oțil să anunțe în mod oficial acest lucru, atunci când va fi cazul. Până atunci, fanilor nu le rămâne decât să aștepte cu sufletul la gură și să vadă dacă intuiția lor a fost bună sau nu.