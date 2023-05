Daniel Onoriu se căsătorește pentru a treia oară, deși nu a divorțat de fosta soție: „E ceea ce am căutat toată viața”

Cunoscutul pilot de raliuri iubește din nou, după ce s-a separat de fosta lui soție. Chiar dacă procesul de divorț încă nu s-a pronunțat, vedeta a și cerut-o în căsătorie pe actuala sa parteneră.

Daniel Onoriu se căsătorește pentru a treia oară. Cine este noua parteneră din viața sa

Pilotul de raliuri este în arest la domiciliu de mai bine de șase luni și nici divorțul de fosta lui soție, Isabela, nu s-a pronunțat. Chiar dacă a trecut prin perioade tulburi în ultimele luni, a ieșit soarele și pe strada vedetei. Daniel Onoriu s-a îndrăgostit din nou și, după numai o lună de relație, și-a cerut iubita în căsătorie. Bruneta i-a spus un mare „Da!”.

Elena este o femeie de afaceri care se ocupă cu materialele de construcții și, așa cum susține vedeta, este trimisă de Dumnezeu, după multe rugăciuni.

„E o femeie minunată, simt că e ceea ce am căutat toată viața mea. Nu-mi vine să cred că ne înțelegem atât de frumos, chiar și în condițiile în care sunt acum. Suntem împreună de aproximativ o lună de zile”, a spus Daniel Onoriu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Totul a început când bruneta a luat legătura cu Daniel Onoriu, știind că și pilotul de curse se ocupă de construcția de imobiliare. De la o întâlnire profesională și până la un început de dragoste nu a fost decât un singur pas. Mai mult, vedeta i-a făcut cunoștință mamei sale cu noua sa parteneră.

„Elena are o firmă cu materiale de construcții. Ne-am cunoscut când mi-a propus să-mi facă oferte, știind ca eu ma ocup și cu construcția de imobiliare.

Așa cum am spus și mai sus, repet: e o femeie minunată, frumoasă. calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți. Am cerut-o de soție și a acceptat.

M-am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt ca asa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta simt că e femeia trimisă de el în viata mea și suntem amandoi fericiți

I-am făcut deja cunoștință cu mama mea, care o place. Cu siguranță împreună vom forma o familie adevărată, bazată pe respect, încredere și tandrețe”, a mai continuat Daniel Onoriu pentru Spynews.

Au trecut aproape cinci luni de când Daniel Onoriu a fost plasat sub arest la domiciliu, asta după ce timp de o lună a petrecut-o în închisoare, acolo unde a fost băgat ca urmare a încălcării ordinului de restricție pe care soția lui Isabela l-a cerut.

„Admite propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul de urmărire penală nr. 11070/P/2022. Dispune prelungirea măsurii arestului la domiciliu luate față de inculpatul ONORIU DANIEL CĂTĂLIN”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

