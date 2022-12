Ce sumă de bani vrea Isabela de la Daniel Onoriu, după ce a intentat divorțul. Pilotul a acuzat-o de șantaj

Isabela și Daniel Onoriu au ajuns la divorț, însă conflictul dintre cei doi continuă și în afara sălii de judecată. Aceasta a răspuns recent acuzațiilor de șantaj pe care le-a lansat pilotul de curse, care a acuzat-o recent că i-ar fi cerut sume uriașe de bani ca urmare a divorțului.

De cealaltă parte, Isabela a mărturisit că fostul ei partener face tot posibilul să ia legătura cu ea și să o caute, deși acest lucru îi este interzis de către organele de poliție, în urma ordinului de restricție emis de femeie. Contactată telefonic de către jurnaliști, Isabela a atins și subiectul banilor, dezvăluind cât îi cere de fapt fostului ei partener, după ce a intentat divorțul.

Isabela Onoriu, primele declarațiii despre acuzațiile de șantaj lansate de Daniel Onoriu

În cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea Star Magazine, de la Antena Stars, Isabela Onoriu a răspuns acuzațiilor de șantaj aduse de cel care îi este încă soț, în acte. Aceasta a explicat că își dorește să pună punct scandalului, însă fostul ei partener continuă să o caute, deși judecătorul i-a interzis să facă acest lucru.

„El neavând voie să mai ia legătura cu mine sau să spună diverse chestii, voi lua şi eu măsurile legale. El în continuare îmi trimite mesaje, mă sună, lucru interzis de judecător, dar încerc să iau toate măsurile legale ca să îl opresc din denigrarea asta pe care o face el”, a declarat Isabela, citată de Spynews.

Ce sumă de bani își dorește, de fapt, Isabela

În timp ce Daniel Onoriul a susținut că fosta lui parteneră de viață l-ar fi șantajat și i-ar fi cerut sume uriașe de bani, după ce a intentat divorțul, Isabela a explicat că nu își dorește decât partajul, deoarece acesta este dreptul său.

„Eu nu i-am cerut lui absolut niciun ban. Vreau să clarific chestia asta. Nu a fost discuţie de bani ca să iasă din arest. Eu i-am cerut partajul, lucru care mi se pare absolut normal şi firesc pentru că eu am muncit în anii aceştia, în timp ce el stătea pe canapea şi se uita la filme şi se juca jocuri acasă, eu eram pe şantier cu muncitorii. Eu nu am stat şi am dormit.

Nu i-am cerut absolut nicio sumă de bani. Eu am medierea făcută, acolo spune clar avocatul, şi implicit eu prin avocat, vreau doar partajul, atât. Nu am cerut ''vreau atât ca să ieşi din arest''. Doamne fereşte, niciodată nu aş face aşa, nu sunt omul care şantajează sau care vrea să obţină ceva prin diverse modalităţi.

Nu eu l-am pus să se autodenunţe sau să încalce un ordin. Nu eu. El singur s-a autodenunţat, a sunat la poliţie din faţa blocului meu, că dacă nu-l arestează, el nu pleacă”, a mai dezvăluit Isabela, despre seara în care Daniel Onoriu a ajuns în arestul poliției, după ce a încălcat ordinul de restricție.

În timp ce Daniel Onoriu susține că va face tot posibilul ca încă soția lui să nu primească nimic din averea lui, femeia speră ca oamenii legii să facă dreptate.

